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Пільги на оплату ЖКП — українцям готують масштабні перевірки

5 квітня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Перевірка пільг на комуналку — що буде з державними виплатами
Людина заповнює платіжку за комунальну послугу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні хочуть забезпечити єдиний підхід та загальні правила верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу громадянам. Це потрібно для удосконалення законодавства з питань верифікації державних виплат. 

Проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України. 

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Як зазначається у документі, необхідність затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу виникла, оскільки громадяни отримують пільги від держави у грошовій формі. 

"Проєкт наказу розроблено відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", згідно з якою верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, які затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат", — йдеться у пояснювальній записці.

Дані від громадян перевірятимуть, порівнюючи параметри інформації, яка надходитиме від Пенсійного фонду України (ПФУ), з інформацією у реєстрах та базах даних по кожному реципієнту, щодо:

  • смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • наявності інформації про статус реципієнта в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;
  • адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання реципієнта та / або членів сім’ї реципієнта згідно з даними відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України;
  • нарахування за один і той самий період житлової субсидії та пільги за даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;
  • наявності інвалідності, групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Що ще варто знати 

На початку 2025 року український уряд змінив умови надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. За новими правилами, допомога надається лише тим сім'ям, у  яких середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не є більшим за 4 240 грн. Зміни стосуються: 

  • ветеранів та членів їхніх сімей;
  • жертв нацистських переслідувань;
  • реабілітованих особи та пенсіонерів, які стали інвалідами через репресії;
  • депортованих осіб, які досягли пенсійного віку або є інвалідами;
  • постраждалих від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) та їхніх родичів.

Також нагадаємо, чому деякі громадяни у 2025 році втратять комунальні пільги. Це стосується людей, які за вказівкою держави працювали у сільській місцевості. 

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