Перевірка пільг на комуналку — що буде з державними виплатами

Людина заповнює платіжку за комунальну послугу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні хочуть забезпечити єдиний підхід та загальні правила верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу громадянам. Це потрібно для удосконалення законодавства з питань верифікації державних виплат.

Проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Реклама

Читайте також:

Пільги на оплату комуналки перевірять — що відомо

Як зазначається у документі, необхідність затвердження Методики верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу виникла, оскільки громадяни отримують пільги від держави у грошовій формі.

"Проєкт наказу розроблено відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", згідно з якою верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, які затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат", — йдеться у пояснювальній записці.

Дані від громадян перевірятимуть, порівнюючи параметри інформації, яка надходитиме від Пенсійного фонду України (ПФУ), з інформацією у реєстрах та базах даних по кожному реципієнту, щодо:

смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

наявності інформації про статус реципієнта в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання реципієнта та / або членів сім’ї реципієнта згідно з даними відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України;

нарахування за один і той самий період житлової субсидії та пільги за даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;

наявності інвалідності, групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Що ще варто знати

На початку 2025 року український уряд змінив умови надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. За новими правилами, допомога надається лише тим сім'ям, у яких середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не є більшим за 4 240 грн. Зміни стосуються:

ветеранів та членів їхніх сімей;

жертв нацистських переслідувань;

реабілітованих особи та пенсіонерів, які стали інвалідами через репресії;

депортованих осіб, які досягли пенсійного віку або є інвалідами;

постраждалих від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) та їхніх родичів.

Також нагадаємо, чому деякі громадяни у 2025 році втратять комунальні пільги. Це стосується людей, які за вказівкою держави працювали у сільській місцевості.