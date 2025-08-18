Видео
Льготы до 100% — кому доступна скидка на коммунальные услуги

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:50
Льготы на оплату услуг ЖКХ для военных — что нужно знать
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военным, которые защищали (или продолжают защищать) Украину, предоставлено право на жилищно-коммунальные льготы. Также подать заявление могут члены семьи, на которых распространяется льгота, если у военнослужащего нет возможности сделать это лично.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Подробнее о льготах на оплату услуг ЖКХ для военных

Согласно действующему законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг распространяются на:

  • управление многоквартирным домом;
  • поставку и распределение природного газа;
  • электрическую энергию;
  • горячую воду;
  • тепловую энергию для отопления;
  • централизованное водоснабжение/водоотвод;
  • вывоз бытовых отходов.

Также дают льготу на покупку твердого топлива или сжиженного газа.

Предоставление соответствующей помощи в оплате коммунальных услуг предусмотрено для:

  • участников боевых действий — 75% скидки на оплату услуг ЖКХ в рамках установленных норм;
  • участников войны — 50% скидки;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;
  • членов семей погибших военных — 50% скидки.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, поэтому поступают в денежной форме. Гражданин должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, а Пенсионный фонд будет предоставлять отдельно сумму льготы. Способ выплаты нужно указать в заявлении.

Куда обращаться для назначения льготы и необходимые документы

Военным, желающим оформить льготу, нужно подать заявление, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного Фонда. Также это можно сделать дистанционно на портале ПФУ, через мобильное приложение, или, направив заявление по почте.

Заявления можно подавать в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций, в Центры предоставления административных услуг.

Также нужно подготовить для оформления льготы следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);
  • идентификационный код.

В заявлении необходимо будет указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.

В случае, если у военнослужащего не будет возможности лично подать заявление в ПФУ, это имеют право сделать члены семьи, на которых распространяется льгота, добавив документ с подтверждением родственной связи.

Как правило, Пенсионный фонд рассматривает заявления в течение десяти дней, и в течение трех дней должен обязательно сообщить о принятом решении.

Ранее мы писали, что Нафтогаз предоставляет скидки на газ. Там рассказали условия оплаты счетов и на какой тарифный план распространяется.

Также мы рассказывали, что в ПФУ предупредили, кому грозит возврат незаконно начисленных льгот. Там объяснили, как избежать такого развития событий.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
