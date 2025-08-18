Льготы на оплату услуг ЖКХ для военных — что нужно знать

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военным, которые защищали (или продолжают защищать) Украину, предоставлено право на жилищно-коммунальные льготы. Также подать заявление могут члены семьи, на которых распространяется льгота, если у военнослужащего нет возможности сделать это лично.

Подробнее о льготах на оплату услуг ЖКХ для военных

Согласно действующему законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг распространяются на:

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение природного газа;

электрическую энергию;

горячую воду;

тепловую энергию для отопления;

централизованное водоснабжение/водоотвод;

вывоз бытовых отходов.

Также дают льготу на покупку твердого топлива или сжиженного газа.

Предоставление соответствующей помощи в оплате коммунальных услуг предусмотрено для:

участников боевых действий — 75% скидки на оплату услуг ЖКХ в рамках установленных норм;

участников войны — 50% скидки;

лиц с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;

членов семей погибших военных — 50% скидки.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, поэтому поступают в денежной форме. Гражданин должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, а Пенсионный фонд будет предоставлять отдельно сумму льготы. Способ выплаты нужно указать в заявлении.

Куда обращаться для назначения льготы и необходимые документы

Военным, желающим оформить льготу, нужно подать заявление, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного Фонда. Также это можно сделать дистанционно на портале ПФУ, через мобильное приложение, или, направив заявление по почте.

Заявления можно подавать в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций, в Центры предоставления административных услуг.

Также нужно подготовить для оформления льготы следующие документы:

паспорт гражданина;

документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);

идентификационный код.

В заявлении необходимо будет указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.

В случае, если у военнослужащего не будет возможности лично подать заявление в ПФУ, это имеют право сделать члены семьи, на которых распространяется льгота, добавив документ с подтверждением родственной связи.

Как правило, Пенсионный фонд рассматривает заявления в течение десяти дней, и в течение трех дней должен обязательно сообщить о принятом решении.

