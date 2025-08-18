Льготы на оплату услуг ЖКХ для военных — что нужно знать

Льготы до 100% — кому доступна скидка на коммунальные услуги
Военным, которые защищали (или продолжают защищать) Украину, предоставлено право на жилищно-коммунальные льготы. Также подать заявление могут члены семьи, на которых распространяется льгота, если у военнослужащего нет возможности сделать это лично.
Подробнее о льготах на оплату услуг ЖКХ для военных
Согласно действующему законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг распространяются на:
- управление многоквартирным домом;
- поставку и распределение природного газа;
- электрическую энергию;
- горячую воду;
- тепловую энергию для отопления;
- централизованное водоснабжение/водоотвод;
- вывоз бытовых отходов.
Также дают льготу на покупку твердого топлива или сжиженного газа.
Предоставление соответствующей помощи в оплате коммунальных услуг предусмотрено для:
- участников боевых действий — 75% скидки на оплату услуг ЖКХ в рамках установленных норм;
- участников войны — 50% скидки;
- лиц с инвалидностью вследствие войны — 100% скидки;
- членов семей погибших военных — 50% скидки.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, поэтому поступают в денежной форме. Гражданин должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, а Пенсионный фонд будет предоставлять отдельно сумму льготы. Способ выплаты нужно указать в заявлении.
Куда обращаться для назначения льготы и необходимые документы
Военным, желающим оформить льготу, нужно подать заявление, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного Фонда. Также это можно сделать дистанционно на портале ПФУ, через мобильное приложение, или, направив заявление по почте.
Заявления можно подавать в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций, в Центры предоставления административных услуг.
Также нужно подготовить для оформления льготы следующие документы:
- паспорт гражданина;
- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);
- идентификационный код.
В заявлении необходимо будет указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета.
В случае, если у военнослужащего не будет возможности лично подать заявление в ПФУ, это имеют право сделать члены семьи, на которых распространяется льгота, добавив документ с подтверждением родственной связи.
Как правило, Пенсионный фонд рассматривает заявления в течение десяти дней, и в течение трех дней должен обязательно сообщить о принятом решении.
