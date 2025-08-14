Відео
Житлові субсидії та пільги — кому загрожує повернення виплат

Житлові субсидії та пільги — кому загрожує повернення виплат

Дата публікації: 14 серпня 2025 08:50
Загроза повернення субсидій та пільг — як уникнути фінансових проблем із державою
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) попередили українців, які отримують житлові субсидії, пільги та інші виплати, про загрозу обов'язкового повернення незаконно нарахованих коштів. Такі наслідки чекають за порушення одного правила. 

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

Кому загрожує повернення нарахованих виплат пільг та субсидій

За інформацією Пенсійного фонду, у 2025 році від отримувачів пільг та субсидій можуть вимагати повернення нарахованої допомоги у разі порушення обов'язкової вимоги щодо сповіщення органів ПФУ про зміни, що впливають на право отримувати виплати.

Так, для забезпечення коректного розрахунку соцдопомоги громадяни повинні з власної ініціативи ставити до відома органи фонду в 10-денний термін у разі зміни таких даних:

  • паспорта громадянина;
  • прізвища отримувача допомоги;
  • контактної інформації;
  • банківських реквізитів;
  • працевлаштування чи звільнення;
  • відкриття чи припинення ведення підприємницької діяльності.

Також зміни в житті сім'ї можуть вплинути на право на отримання субсидії. Зокрема, йдеться про:

  • зміни у складі домогосподарства та соціальному статусі, зокрема, якщо відбулися зміни в кількості зареєстрованих чи задекларованих членів у житлі домогосподарства;
  • зміни в переліку житлово-комунальних послуг та умов надання;
  • зміни у майнових питаннях, зокрема, якщо відбулося придбання транспортного засобу певних років випуску; 
  • зміни у доходах, зокрема, в разі отримання доходу, що більш ніж 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • відкриття депозиту на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • купівля валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн; 
  • у разі купівлі, зокрема у кредит, генеруючих установок на суму понад 150 тис. грн;
  • факт перебування за кордоном: якщо хтось із членів родини перебуває за кордоном загалом понад 60 днів.

Одержувачі субсидій зобов’язані у 30-денний термін з дати виникнення обставин, які впливають на призначення допомоги, поінформувати про них орган ПФУ.

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголошують у фонді.

Як уникнути фінансових проблем з державою

Громадяни, які отримують соцвиплати, пільги чи субсидії, можуть уникнути фінансових проблем з державою, якщо вчасно повідомлять Пенсійний фонд про вищевказані зміни у такі способи:

  • на порталі ПФУ в електронному кабінеті;
  • особисто у територіальному органі фонду;
  • через пошту, надіславши потрібні документи рекомендованим листом;
  • через роботодавця (якщо зміни пов’язані з працевлаштуванням).

Зокрема, українцям підготували відеоінструкції, як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб на порталі е-послуг Пенсійного фонду. 

Раніше ми писали про те, кому гарантують 25% пільгу на житлово-комунальні послуги. Відповідне питання регулює закон № 2195-IV "Про соцзахист дітей війни". 

Також ми розповідали про зміни правил у наданні пільг у 2025 році. Для того, щоб мати таке право, розмір загального доходу на одну особу в домогосподарства не повинен перевищувати 4,24 тис. грн.    

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
