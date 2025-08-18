Пільги на оплату послуг ЖКГ для військових — що треба знати

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовим, які захищали (чи продовжують боронити) Україну, надане право на житлово-комунальні пільги. Також подати заяву можуть члени родини, на яких поширюється пільга, якщо у військовослужбовця немає можливості зробити це особисто.

Про це розповідають Новини.LIVE із посланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Детальніше про пільги на оплату послуг ЖКГ для військових

Згідно з чинним законодавством, пільги на оплату житлово-комунальних послуг поширюються на:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу;

електричну енергію;

гарячу воду;

теплову енергію для опалення;

централізоване водопостачання/водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Також дають пільгу на купівлю твердого палива чи скрапленого газу.

Надання відповідної допомоги в оплаті комунальних послуг передбачене для:

учасників бойових дій — 75% знижки на оплату послуг ЖКГ в рамках встановлених норм;

учасників війни — 50% знижки;

осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки;

членів родин загиблих військових — 50% знижки.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг монетизовані, тому надходять у грошовій формі. Громадянин має щомісяця самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг, а Пенсійний фонд надаватиме окремо суму пільги. Спосіб виплати потрібно зазначити у заяві.

Куди звертатися для призначення пільги та необхідні документи

Військовим, які бажають оформити пільгу, потрібно подати заяву, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного Фонду. Також це можна зробити дистанційно на порталі ПФУ, через мобільний застосунок, чи, направивши заяву поштою.

Заяви можна подавати до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних громад чи військових адміністрацій, у Центри надання адміністративних послуг.

Також потрібно підготувати для оформлення пільги такі документи:

паспорт громадянина;

документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення учасника бойових дій);

ідентифікаційний код.

У заяві необхідно буде вказати реквізити організацій, що надаватимуть послуги, та особові рахунки.

У разі, якщо у військовослужбовця не буде можливості особисто подати заяву до ПФУ, це мають право зробити члени сім'ї, на яких поширюється пільга, додавши документ з підтвердженням родинного зв’язку.

Як правило, Пенсійний фонд розглядає заяви протягом десяти днів, і протягом трьох днів повинен обов`язково повідомити про ухвалене рішення.

