Кредиты военных — какие льготы можно оформить в сентябре

Государство продолжает предоставлять различные льготы гражданам, которые приобщаются в ряды Вооруженных сил Украины для борьбы с российской агрессией. Так, например, причастные к армии люди могут получить льготные условия для оплаты кредитов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких условиях это можно сделать осенью 2025 года.

Как военным меньше платить за кредит

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", действующих военных освобождают от некоторых штрафных санкций при оплате по кредиту. Так, они могут не платить:

проценты за пользование кредитными услугами;

пеню, а также другие виды штрафов.

Впрочем, за человеком остается обязанность оплачивать тело самого кредита.

Также важно понимать, что льготы по кредитным услугам предоставляют только тем украинцам, которые уже служат. То есть мужчины или женщины, которые находятся в запасе или резерве, не смогут оформить освобождение от уплаты штрафных санкций до того момента, до момента мобилизации.

Как получить льготы

Кредитодателю предоставляется письменное заявление о прохождении службы, а также ряд документов, среди которых:

военный билет;

выписка из приказа;

справка о призыве военнообязанного на военную службу.

Если банк или другое финансовое ычреждение будет отказываться предоставлять льготу, следует сообщить об этом в Национальный банк Украины (НБУ).

Что еще стоит знать

Напомним, военные, которые принимали участие в мероприятиях по защите государства от вооруженной агрессии могут потерять все льготы, если специальные комиссии решат лишить их статуса участника боевых действий в связи с:

совершением тяжкого преступления;

представлением ложных данных;

добровольным отказом от статуса УБД.

В отдельных случаях для лишения статуса участника боевых действий понадобится судебный приговор.

В отдельных случаях для лишения статуса участника боевых действий понадобится судебный приговор.