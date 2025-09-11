Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги для військових на оплату кредитів — як отримати восени

Пільги для військових на оплату кредитів — як отримати восени

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:27
Кредити військових — які пільги можна оформити у вересні
Чоловік у військовій формі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава продовжує надавати різноманітні пільги громадянам, які долучаються до лав Збройних сил України для боротьби з російською агресію. Так, наприклад, причетні до армії люди можуть отримати пільгові умови для сплати кредитів.  

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких умовах це можна зробити восени 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Як військовим менше платити за кредит

Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", діючих військових звільняють від деяких штрафних санкцій під час сплати за кредитом. Також вони можуть не сплачувати:

  • проценти за користування кредитними послугами;
  • пеню, а також інші види штрафів.

Втім за особою залишається обов’язок сплачувати тіло самого кредиту. 

Також важливо розуміти, що пільги за кредитними послугами надають лише тим українцям, які перебувають на службі. Тобто чоловіки чи жінки, яких перемістили в запас чи резерв, не зможуть оформити звільнення від сплати штрафних санкцій до того моменту, до моменту мобілізації. 

Як отримати пільги

Кредитодавцю надається письмова заява про проходження служби, а також низка документів, серед яких: 

  • військовий квиток;
  • витяг із наказу;
  • довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу.

Якщо банк чи інша фінансова установа відмовлятиметься надавати пільгт, варто повідомити про це в Національний банк України (НБУ). 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, військові, які брали участь у заходах із захисту держави від збройної агресії можуть втратити усі пільги, якщо спеціальні комісії вирішать позбавити їх статусу учасника бойових дій у зв’язку з:

  • вчиненням тяжкого злочину;
  • поданням неправдивих даних; 
  • добровільною відмовою від статусу УБД.

В окремих випадках для позбавлення статусу учасника бойових дій знадобиться судовий вирок. 

Раніше ми пояснювали хто, за законом, є членом сім’ї учасника бойових дій та має право на оформлення пільг. Дізнавайтесь також, як УБД оформити онлайн разову грошову допомогу

кредити військові пільги війна в Україні УБД
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації