Кредити військових — які пільги можна оформити у вересні

Держава продовжує надавати різноманітні пільги громадянам, які долучаються до лав Збройних сил України для боротьби з російською агресію. Так, наприклад, причетні до армії люди можуть отримати пільгові умови для сплати кредитів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких умовах це можна зробити восени 2025 року.

Як військовим менше платити за кредит

Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", діючих військових звільняють від деяких штрафних санкцій під час сплати за кредитом. Також вони можуть не сплачувати:

проценти за користування кредитними послугами;

пеню, а також інші види штрафів.

Втім за особою залишається обов’язок сплачувати тіло самого кредиту.

Також важливо розуміти, що пільги за кредитними послугами надають лише тим українцям, які перебувають на службі. Тобто чоловіки чи жінки, яких перемістили в запас чи резерв, не зможуть оформити звільнення від сплати штрафних санкцій до того моменту, до моменту мобілізації.

Як отримати пільги

Кредитодавцю надається письмова заява про проходження служби, а також низка документів, серед яких:

військовий квиток;

витяг із наказу;

довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу.

Якщо банк чи інша фінансова установа відмовлятиметься надавати пільгт, варто повідомити про це в Національний банк України (НБУ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові, які брали участь у заходах із захисту держави від збройної агресії можуть втратити усі пільги, якщо спеціальні комісії вирішать позбавити їх статусу учасника бойових дій у зв’язку з:

вчиненням тяжкого злочину;

поданням неправдивих даних;

добровільною відмовою від статусу УБД.

В окремих випадках для позбавлення статусу учасника бойових дій знадобиться судовий вирок.

Раніше ми пояснювали хто, за законом, є членом сім'ї учасника бойових дій та має право на оформлення пільг. Дізнавайтесь також, як УБД оформити онлайн разову грошову допомогу.