Кто входит в состав семьи участника боевых действий и имеет право на льготы — полный перечень

Статус участника боевых действий дает право не только самому военному, но и его семье на ряд социальных гарантий от государства. В то же время далеко не все близкие родственники автоматически попадают в этот перечень. Закон четко определяет, кто именно считается членом семьи УБД и может рассчитывать на льготы.

Кто относится к членам семьи УБД

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что членами семьи участника боевых действий являются:

Жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет). Неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы. Лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке. Нетрудоспособные родители. Лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Лица из этого перечня имеют право обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, должностного лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги, если льготник не может самостоятельно обратиться по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.).

Какие льготы на ЖКУ имеют УБД и члены их семей

Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право получить:

75% скидки на квартплату;

75% скидки на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.);

75% скидки стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

