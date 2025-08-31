Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кто считается членом семьи УБД и может получить льготы — список

Кто считается членом семьи УБД и может получить льготы — список

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:35
Кто входит в состав семьи участника боевых действий и имеет право на льготы — полный перечень
Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Статус участника боевых действий дает право не только самому военному, но и его семье на ряд социальных гарантий от государства. В то же время далеко не все близкие родственники автоматически попадают в этот перечень. Закон четко определяет, кто именно считается членом семьи УБД и может рассчитывать на льготы.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право воспользоваться статусом члена семьи участника боевых действий.

Реклама
Читайте также:

Кто относится к членам семьи УБД

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что членами семьи участника боевых действий являются:

  1. Жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет).
  2. Неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы.
  3. Лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке.
  4. Нетрудоспособные родители.
  5. Лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Лица из этого перечня имеют право обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, должностного лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги, если льготник не может самостоятельно обратиться по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.).

Какие льготы на ЖКУ имеют УБД и члены их семей

Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право получить:

  • 75% скидки на квартплату;
  • 75% скидки на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.);
  • 75% скидки стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Ранее мы писали, что дети участников боевых действий в Украине имеют право на ряд социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством.

Также узнавайте, как УБД стать в очередь на квартиру.

семья льготы УБД социальная помощь социальная защита
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации