Льготы для УБД — при каких обстоятельствах военного могут лишить статуса и преференций

В Украине военнослужащие, которые принимали участие в мероприятиях по защите государства от вооруженной агрессии РФ, получают статус участника боевых действий (УБД). Он гарантирует ряд льгот, социальных выплат и государственных преференций. Однако существуют обстоятельства, когда этот статус может быть отменен.

Новини.LIVE рассказывают, в каких случаях участник боевых действий теряет свой статус и предусмотренные им льготы.

Кто принимает решение о лишении статуса УБД

Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №203.

Решение принимают специальные комиссии, созданные в таких ведомствах:

Министерство обороны Украины;

Национальная гвардия;

Служба безопасности Украины;

Администрация Госпогранслужбы;

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие.

В случаях, когда возникают спорные вопросы, окончательное решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Основания для лишения статуса УБД

Военнослужащий может потерять статус участника боевых действий в трех основных случаях:

Совершение тяжкого преступления. Если лицо совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление при выполнении боевого или служебного задания. Представление ложных данных. В случае установления факта предоставления ложной информации об участии в боевых действиях или представления ложных сведений о себе. Добровольный отказ. Защитник может лично обратиться с заявлением об отказе от статуса УБД.

В зависимости от обстоятельств, для лишения статуса участника боевых действий необходим приговор суда, вступивший в законную силу, или же материалы воинской части или государственных органов, подтверждающие представление ложной информации или собственное заявление военнослужащего об отказе от статуса.

Процедура лишения статуса

Решение принимается в месячный срок с момента поступления соответствующих документов. Военнослужащий получает письменное уведомление с указанием причин лишения статуса и порядка его обжалования.

После этого удостоверение УБД признается недействительным или изымается, а лицо автоматически теряет все льготы и социальные гарантии, которые принадлежат участникам боевых действий.

