Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Соцгарантии для УБД — кого могут лишить статуса и льгот

Соцгарантии для УБД — кого могут лишить статуса и льгот

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:35
Льготы для УБД — при каких обстоятельствах военного могут лишить статуса и преференций
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

В Украине военнослужащие, которые принимали участие в мероприятиях по защите государства от вооруженной агрессии РФ, получают статус участника боевых действий (УБД). Он гарантирует ряд льгот, социальных выплат и государственных преференций. Однако существуют обстоятельства, когда этот статус может быть отменен.

Новини.LIVE рассказывают, в каких случаях участник боевых действий теряет свой статус и предусмотренные им льготы.

Реклама
Читайте также:

Кто принимает решение о лишении статуса УБД

Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №203.

Решение принимают специальные комиссии, созданные в таких ведомствах:

  • Министерство обороны Украины;
  • Национальная гвардия;
  • Служба безопасности Украины;
  • Администрация Госпогранслужбы;
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и другие.

В случаях, когда возникают спорные вопросы, окончательное решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Основания для лишения статуса УБД

Военнослужащий может потерять статус участника боевых действий в трех основных случаях:

  1. Совершение тяжкого преступления. Если лицо совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление при выполнении боевого или служебного задания.
  2. Представление ложных данных. В случае установления факта предоставления ложной информации об участии в боевых действиях или представления ложных сведений о себе.
  3. Добровольный отказ. Защитник может лично обратиться с заявлением об отказе от статуса УБД.

В зависимости от обстоятельств, для лишения статуса участника боевых действий необходим приговор суда, вступивший в законную силу, или же материалы воинской части или государственных органов, подтверждающие представление ложной информации или собственное заявление военнослужащего об отказе от статуса.

Процедура лишения статуса

Решение принимается в месячный срок с момента поступления соответствующих документов. Военнослужащий получает письменное уведомление с указанием причин лишения статуса и порядка его обжалования.

После этого удостоверение УБД признается недействительным или изымается, а лицо автоматически теряет все льготы и социальные гарантии, которые принадлежат участникам боевых действий.

Ранее мы писали, что участники боевых действий, кроме основных льгот, имеют право на доплаты к пенсии. Эти надбавки устанавливаются отдельно от основного размера выплат и призваны обеспечить минимальный уровень социальной защиты для ветеранов.

Также узнавайте, как УБД оформить онлайн разовую денежную помощь.

коммунальные услуги льготы УБД социальная защита знижки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации