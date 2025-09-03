Выплаты для УБД — как дистанционно оформить разовую помощь в 1 тыс. грн

Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Участники боевых действий (УБД) могут получить невыплаченную разовую денежную помощь ко Дню Независимости в размере 1 тыс. грн в дистанционном режиме. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали инструкцию, как оформить выплаты онлайн.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook.

С просьбой к представителям Пенсионного фонда объяснить, можно ли получить невыплаченную денежную помощь без лишних затрат времени и средств, обратился один из граждан, который имеет статус участника боевых действий.

"Уважаемый фонд, какое я кому подтверждение должен дать как участник боевых действий на помощь ко Дню Независимости? Мне в прифронтовых районах Днепропетровской области 500 грн в одну сторону, туда и обратно 1 тыс. грн, и это если еще таксисты будут согласны. И помощь 1 000..." — говорится в обращении.

Работник ПФУ отметил, что участники боевых действий могут воспользоваться правом онлайн-оформления выплат. Такая возможность доступна на официальном сайте фонда.

"Вы можете подать заявление на назначение помощи ко Дню Независимости Украины через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", — сообщили в ПФУ.

Согласно правительственному постановлению, УБД должны были получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости в размере 1 тыс. грн. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствовала, то это можно сделать до 1 октября 2025 года.

Как УБД подать заявку на выплаты онлайн

Для того, чтобы подать заявку на выплаты онлайн, нужно следовать инструкции:

авторизоваться на сайте ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и войти;

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";

заполнить форму заявления, указать личные данные (паспортные, адресные данные), добавить реквизиты счета из банка;

добавить сканированные копии документов с подтверждением права на назначение выплаты через опцию "Добавить файл";

согласиться с просьбой о передаче и обработке данных;

нажать пункт "Сформировать заявление" и "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат рассмотрения заявления можно будет посмотреть в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Ранее мы писали, кто имеет право воспользоваться статусом члена семьи участника боевых действий. Также известно, какие льготы на ЖКУ предусмотрены для родных УБД.

Также мы сообщали, что государство предоставляет денежные компенсации бизнесу за трудоустройство ветеранов. В частности, в этом году предусматривается покрытие 50% фактических расходов на оплату труда.