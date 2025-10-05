Видео
Главная Финансы Льготы для УБД — когда приходит компенсация за коммуналку

Льготы для УБД — когда приходит компенсация за коммуналку

Дата публикации 5 октября 2025 13:35
Льготы для УБД — в каких числах приходит компенсация за коммунальные услуги
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

В Украине для военных, имеющих статус участника боевых действий, на законодательном уровне предусмотрен ряд социальных гарантий. В частности, это льгота на оплату коммунальных услуг, которая предоставляется в денежной форме.

Новини.LIVE рассказывают, как начисляются льготы на ЖКУ для УБД и когда выплачивается компенсация.

Читайте также:

Как льготы положены военным

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет, что участники боевых действий и члены их семей имеют право на такие коммунальные льготы:

  • 75% скидка на оплату жилья;
  • 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%. Для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью);
  • 75% скидка на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется исключительно в денежной форме и работает по принципу компенсации: сначала гражданин самостоятельно оплачивает полную сумму за полученные жилищно-коммунальные услуги, согласно платежным документам, а затем на его счет поступают средства в качестве возмещения части расходов.

Как оформить льготы

Для этого необходимо собрать документы и подать их в территориальный центр комплектования или в любой сервисный центр ПФУ. Основной пакет документов включает в себя:

  1. Копию удостоверения участника боевых действий.
  2. Свидетельство о браке или документы, подтверждающие родственные связи (если заявление подает жена УБД или другой член семьи);
  3. Паспорт и идентификационный код заявителя.
  4. Документы о месте жительства (при необходимости для получения жилищных льгот).

После подачи документов заявителю будет предоставлен номер дела. С его помощью можно отслеживать статус рассмотрения заявления через портал социальных услуг или обратившись непосредственно в орган, где было подано заявление.

Когда приходит компенсация за коммуналку

Согласно соответствующему Порядку, утвержденному Кабмином, денежная выплата льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется ежемесячно.

Пенсионный фонд должен рассматривать заявление льготника в течение 10 рабочих дней, а решение о назначении или отказе направляется в течение 3 дней после принятия решения.

Ежемесячно до 25 числа ПФУ формирует списки и определяет, кому и в какой форме выплатить компенсацию. После этого компенсация поступает на банковские карты получателей льгот.

Ранее мы писали, какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД в новом отопительном сезоне.

Также узнавайте, можно ли получить льготу на коммунальные услуги, если УБД проживает в арендованном жилье.

