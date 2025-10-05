Відео
Головна Фінанси Пільги для УБД — коли приходить компенсація за комуналку

Пільги для УБД — коли приходить компенсація за комуналку

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:35
Пільги для УБД — в яких числах приходить компенсація за комунальні послуги
Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

В Україні для військових, які мають статус учасника бойових дій, на законодавчому рівні передбачена низка соціальних гарантій. Зокрема, це пільга на оплату комунальних послуг, яка надається у грошовій формі.

Новини.LIVE розповідають, як нараховуються пільги на ЖКП для УБД та коли виплачується компенсація.

Читайте також:

Як пільги належать військовим

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає, що учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право на такі комунальні пільги:

  • 75% знижка на оплату житла;
  • 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%. Для сімей з непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім’ю);
  • 75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається виключно у грошовій формі та працює за принципом компенсації: спочатку громадянин самостійно сплачує повну суму за отримані житлово-комунальні послуги, відповідно до платіжних документів, а потім на його рахунок надходять кошти як відшкодування частини витрат. 

Як оформити пільги

Для цього необхідно зібрати документи й подати їх до територіального центру комплектування або до будь-якого сервісного центру ПФУ. Основний пакет документів включає:

  1. Копію посвідчення учасника бойових дій.
  2. Свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо заяву подає дружина УБД чи інший член родини);
  3. Паспорт та ідентифікаційний код заявника.
  4. Документи про місце проживання (за необхідності для отримання житлових пільг).

Після подання документів заявнику буде надано номер справи. З його допомогою можна відстежувати статус розгляду заяви через портал соціальних послуг або звернувшись безпосередньо до органу, де було подано заяву.

Коли приходить компенсація за комуналку

Згідно з відповідним Порядком, затвердженим Кабміном, грошова виплата пільги на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється щомісяця. 
Пенсійний фонд має розглядати заяву пільговика протягом 10 робочих днів, а рішення про призначення чи відмову надсилається протягом 3 днів після прийняття рішення.

Щомісяця до 25 числа ПФУ формує списки та визначає, кому і в якій формі виплатити компенсацію. Після цього компенсація надходить на банківські картки отримувачів пільг. 

Раніше ми писали, які пільги на комунальні послуги передбачені для УБД в новому опалювальному сезоні. 

Також дізнавайтеся, чи можна отримати пільгу на комунальні послуги, якщо УБД мешкає в орендованому житлі.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
