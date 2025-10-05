Пільги для УБД — в яких числах приходить компенсація за комунальні послуги

Пільги для УБД — коли приходить компенсація за комуналку
В Україні для військових, які мають статус учасника бойових дій, на законодавчому рівні передбачена низка соціальних гарантій. Зокрема, це пільга на оплату комунальних послуг, яка надається у грошовій формі.
Новини.LIVE розповідають, як нараховуються пільги на ЖКП для УБД та коли виплачується компенсація.
Як пільги належать військовим
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає, що учасники бойових дій та члени їхніх родин мають право на такі комунальні пільги:
- 75% знижка на оплату житла;
- 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%. Для сімей з непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім’ю);
- 75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається виключно у грошовій формі та працює за принципом компенсації: спочатку громадянин самостійно сплачує повну суму за отримані житлово-комунальні послуги, відповідно до платіжних документів, а потім на його рахунок надходять кошти як відшкодування частини витрат.
Як оформити пільги
Для цього необхідно зібрати документи й подати їх до територіального центру комплектування або до будь-якого сервісного центру ПФУ. Основний пакет документів включає:
- Копію посвідчення учасника бойових дій.
- Свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо заяву подає дружина УБД чи інший член родини);
- Паспорт та ідентифікаційний код заявника.
- Документи про місце проживання (за необхідності для отримання житлових пільг).
Після подання документів заявнику буде надано номер справи. З його допомогою можна відстежувати статус розгляду заяви через портал соціальних послуг або звернувшись безпосередньо до органу, де було подано заяву.
Коли приходить компенсація за комуналку
Згідно з відповідним Порядком, затвердженим Кабміном, грошова виплата пільги на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється щомісяця.
Пенсійний фонд має розглядати заяву пільговика протягом 10 робочих днів, а рішення про призначення чи відмову надсилається протягом 3 днів після прийняття рішення.
Щомісяця до 25 числа ПФУ формує списки та визначає, кому і в якій формі виплатити компенсацію. Після цього компенсація надходить на банківські картки отримувачів пільг.
