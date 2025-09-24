Коммунальные льготы для УБД — какие скидки будут предоставлять в октябре

Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Военнослужащим, имеющим статус участника боевых действий, принадлежат различные льготы и социальные гарантии, предусмотренные законодательством. В частности, это скидка на оплату коммунальных услуг — газ, квартплату, электроэнергию и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы на ЖКУ будут действовать для защитников в новом отопительном сезоне 2025-2026.

Какая скидка на коммуналку предусмотрена для УБД

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", защитники со статусом УБД (а также члены их семей) имеют право на следующие скидки:

75% — на оплату пользования жильем (квартирная плата) в пределах установленных норм;

75% — на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, вывоз мусора) и сжиженный газ в пределах норм потребления;

75% — стоимость топлива, в том числе жидкого, для домохозяйств без центрального отопления.

Площадь жилья, на которую действует скидка, не должна превышать нормы 21 кв. м на каждого человека, который в нем постоянно проживает, и еще 10.5 кв. м дополнительно. Для военных с инвалидностью скидка на ЖКУ составляет 100%.

Все коммунальные льготы предоставляются участникам боевых действий и членам их семей, проживающих вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Сейчас никаких изменений в вопросе предоставления льгот на коммуналку для УБД не предусмотрено, поэтому в новом отопительном сезоне будут действовать все вышеупомянутые скидки.

Как УБД получить скидку на коммуналку

Для оформления льгот военнослужащему необходимо обратиться в ЦПАУ или отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив пакет документов, который включает заявление и копии:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения УБД.

Если заявление подает кто-то из семьи защитника, то нужно приложить документ с подтверждением родственной связи. ПФУ должен рассмотреть обращение в течение 10 дней.

