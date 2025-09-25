Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для УБД — к каким изменениям готовиться украинцам

500 гривен и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года государство продолжит предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий (УБД) и их семьям. При этом уже с октября госпомощь станет несколько шире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям готовиться украинцам.

Реклама

Читайте также:

Какими коммунальными льготами пользуются УБД

Право на коммунальные льготы УБД и их семьям гарантирует Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Соответственно, граждане получают 75% скидку на оплату:

топлива, если в жилье нет централизованного отопления;

жилья — в пределах 21 кв. м на каждого зарегистрированного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

коммунальных услуг — это газ, электроэнергия, водоснабжение, канализация, вывоз бытовых отходов, сжиженный газ (в пределах установленных норм).

Льготу могут получить и представители семьи, которые живут с УБД. Речь идет о:

жене/муже;

детях до 18 лет;

нетрудоспособных родителях и так далее.

Какие изменения произойдут в октябре

Традиционно, с 15 октября в украинских городах постепенно начинается отопительный сезон. Окончательное решение принимает местная власть, опираясь на погодные условия: нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток подряд держалась на отметке +8°C или ниже Поэтому отопление в домах может появиться как позже, так и раньше указанного срока.

Поэтому когда отопительный сезон стартует официально, льготникам начнут начислять компенсацию за отопление.

Напомним, что украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, имеют право на ряд медицинских льгот. Узнавайте также, могут ли получить льготы дети УБД от предыдущего брака.