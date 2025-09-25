Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Финансы Льготы на коммуналку для УБД — что изменится в октябре

Льготы на коммуналку для УБД — что изменится в октябре

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 18:05
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для УБД — к каким изменениям готовиться украинцам
500 гривен и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года государство продолжит предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий (УБД) и их семьям. При этом уже с октября госпомощь станет несколько шире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям готовиться украинцам.

Реклама
Читайте также:

Какими коммунальными льготами пользуются УБД

Право на коммунальные льготы УБД и их семьям гарантирует Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Соответственно, граждане получают 75% скидку на оплату:

  • топлива, если в жилье нет централизованного отопления;
  • жилья — в пределах 21 кв. м на каждого зарегистрированного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью;
  • коммунальных услуг — это газ, электроэнергия, водоснабжение, канализация, вывоз бытовых отходов, сжиженный газ (в пределах установленных норм).

Льготу могут получить и представители семьи, которые живут с УБД. Речь идет о:

  • жене/муже;
  • детях до 18 лет;
  • нетрудоспособных родителях и так далее.

Какие изменения произойдут в октябре

Традиционно, с 15 октября в украинских городах постепенно начинается отопительный сезон. Окончательное решение принимает местная власть, опираясь на погодные условия: нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток подряд держалась на отметке +8°C или ниже Поэтому отопление в домах может появиться как позже, так и раньше указанного срока.

Поэтому когда отопительный сезон стартует официально, льготникам начнут начислять компенсацию за отопление.

Напомним, что украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, имеют право на ряд медицинских льгот. Узнавайте также, могут ли получить льготы дети УБД от предыдущего брака.

коммунальные услуги деньги компенсация льготы УБД
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации