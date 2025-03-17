Льготы на услуги ЖКХ — почему медлят с назначением помощи для УБД

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые участники боевых действий (УБД) жалуются на затягивание Пенсионным фондом Украины (ПФУ) рассмотрения заявлений на предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги. Граждане месяцами ждут согласования права на помощь.

Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.

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На странице Пенсионного фонда, некоторые владельцы статуса участника боевых действий просят уточнить срок рассмотрения заявлений на предоставление коммунальных льгот. Так, в одном из сообщений отмечается, что соответствующее заявление было подано еще в ноябре 2024 года, однако ответа от ПФУ до сих пор нет.

"Здравствуйте, сколько рассматривается заявление на предоставление льгот по УБД? Первое заявление было подано 27.11, крайнее с уточнением еще 2 месяца назад. Постоянно что-то выполняется: то верификация, то атрибутирование, то еще что-то, когда будут согласованы льготы?", — говорится в обращении.



В других сообщениях также граждане пишут об аналогичных проблемах. В частности, некоторые подали заявление еще в начале года. В Пенсионном фонде объяснили, что оно до сих пор на рассмотрении, поскольку накопилось очень много обращений. Назначить госпомощь обещают на апрель текущего года.

Причиной проволочек в фонде называют взлом государственных реестров в конце 2024 года. Без реестров Пенсионный фонд не мог назначить льготы УБД вовремя, поэтому накопилось очень много обращений.

Скриншот. Источник: ПФУ

Льготы для УБД на коммунальные услуги

Предоставление льгот для участников боевых действий регулирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В соответствии с ним, УБД могут получить скидки на оплату:

квартплаты;

природного газа;

электроэнергии;

твердого топлива и баллонного газа.

Установлены следующие нормативы для военных со статусом участника боевых действий:

75% скидка на квартплату (если площадь не превышает 21 кв. м на одного человека и 10,5 кв. м на семью). В случае превышения нормы, то назначат скидку только на соответствующую часть;

75% скидка на газ, электричество и другие услуги, сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления (100% скидка для лиц, имеющих инвалидность);

75% скидка на топливо для лиц, проживающих в домах, где нет централизованного отопления, в пределах норм.

Ранее мы писали, что УБД, которые продолжают воевать, получают заработную плату по общему принципу. Они тоже могут претендовать, кроме оклада, на доплаты до 100 тыс. грн.

Также мы сообщали, что делать, если получили отказ в льготах на коммунальные услуги. В частности, граждане могут пожаловаться в госадминистрацию или суд.