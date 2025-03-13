Виплати для УБД у березні — на що мають право бійці

Військовий тримає посвідчення УБД. Фото: Мінветеранів

В Україні учасники бойових дій, якщо вони продовжують нести військову службу, окрім грошового забезпечення, мають право на різноманітну допомогу та пільги. Відомо, на що зможуть розраховувати у березні 2025 року.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони.

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Грошове забезпечення та допомога для УБД у березні

Як зазначається, отримати статус УБД може будь-який військовий, незалежно від звання та завдання, яке виконував у зоні проведення бойових дій.

Заробітну плату для учасників бойових дій, які продовжують воювати, нараховують за загальним принципом, як і для решти військовослужбовців. Вони так само можуть претендувати, окрім окладу, на різні суми доплат за участь у бойових діях.

Два роки тому мінімальну гарантовану виплату підвищили також для УБД. Якщо раніше становила близько 10 тис. гривень, то нині щонайменше 20,1 тис. гривень.

Передбачені доплати військовим залежно від умов служби. Так, тим, хто продовжує воювати, виплачують надбавки:

30 тис. гривень — за виконання завдань поза зоною, де відбуваються активні бойові дії;

50 тис. гривень — за виконання бойових чи спецзавдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що управляють бойовими підрозділами;

70 тис. гривень — за виконання спецзавдань на лінії зіткнення;

100 тис. гривень — за участь у бойових діях "на нулі" або перебування у полоні.

Також є право на щомісячну виплату у 20,1 тис. гривень, якщо учасник бойових отримав поранення і не може виконувати службові обов'язки.

Надають допомогу на оздоровлення та на соціально-побутові питання.

Остаточний розмір виплат залежить від звання, наукового ступеня, посади, місця служби та умов виконання обов'язків.

У разі звільнення зі служби військовим виплачують 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби. При цьому мінімальний розмір має бути не менш ніж 25% місячного доходу.

Пільги для учасників бойових дій

Пільги для УБД прописані у законі "Про статус ветеранів". Згідно з ним, власники статусу УБД та рідні мають право на такі пільги:

75% — надається на квартплату;

75% — на оплату послуг ЖКГ (100% для осіб з інвалідністю);

75% — на паливо для опалення оселі, якщо нема централізованого.

Також військові з таким статусом можуть претендувати на інші пільги:

безплатні медикаменти за рецептом;

безкоштовне медобслуговування в держзакладах;

безплатні путівки в санаторій;

першочергове зарахування в українські виші на бюджет;

звільнення від необхідності сплати деяких видів податків;

безплатний проїзд у міському та приміському транспорті, окрім маршрутних таксі.

Раніше ми розповідали про розміри винагороди для штабних військових. Базовим вважається розмір у 50 тис. грн за повний місяць виконання бойових чи спецзавдань.

Також ми писали про те, що військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткову винагороду у 100 тис. грн. Її нададуть тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях.