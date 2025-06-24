Льготы в 2025 году — почему пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС потеряли помощь

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перестал начислять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о последствиях действия новых правил, введенных в 2025 году.

Это следует из сообщений граждан на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, ПФУ перестал начислять льготы на оплату услуг ЖКХ для гражданина, который является пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС первой категории.

Он попросил дать объяснение, почему постановление правительства №1553 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 №389", отменило нормы закона Украины относительно льгот, введя предоставление помощи гражданам с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Гражданин отметил, что правительственные постановления не могут отменять нормы закона, о чем свидетельствует судебная практика.

"Объясните, пожалуйста, на какой основе мне, инвалиду, пострадавшему в результате аварии на ЧАЭС первой категории, сняты льготы по оплате ЖКХ. Только не надо писать о постановлении 1553 от 31.12.2024 г. Постановления, принятые хоть Кабмином, хоть кнессетом, хоть сенатом не имеют высшей юридической силы, чем закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы...", — говорится в обращении.

Объяснение ПФУ относительно лишения льгот граждан

Представители Пенсионного фонда объяснили, на каких правах была отменена норма закона, отметив, что в соответствии со статьей 117 Конституции Украины Кабинет министров в пределах своей компетенции может издавать постановления и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению.

"В свою очередь законодательно установлено, что Пенсионный фонд Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства", — добавили в ПФУ.

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Стоит заметить, что в соответствии с новыми правилами, введенными Кабмином, в 2025 году льготы на коммунальные услуги предоставляются для граждан исключительно по единому подходу, учитывая среднемесячный общий доход домохозяйства. Средний доход не может превышать показатель в 4,24 тыс. грн. Такая норма не касается только участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью из-за войны.

До этого многие категории граждан имели право на льготы без учета уровня доходов.

Ранее мы писали, что ПФУ не начислил части сельских учителей льготы за коммунальные услуги. Это ограничение коснулось после индексации пенсий, ведь превысился размер налоговой соцльготы в 4,2 тыс. грн.

Также сообщалось о праве на 25% льготу на коммунальные услуги в 2025 году. Такую скидку предоставляют для граждан со статусом "дети войны".