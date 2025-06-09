Пільги на комунальні послуги — що треба знати про зміну адреси проживання

Право на пільги — кому треба звернутись до ПФУ протягом 30 днів
Українське законодавство містить норми, через які громадяни можуть втратити право на пільги на житлово-комунальні послуги. Зокрема, таке може трапитись у разі зміни місця проживання, тому українці мають повідомляти про відповідний факт в обов'язковому порядку у відведений термін.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як і коли повідомляти про зміну місця проживання
Держава надає пільги громадянам як за фактичною, так і за зареєстрованою адресою проживання. У разі зміни місця проживання треба внести відповідні дані у Реєстр осіб, які мають право на пільги.
Таке питання регулює постанова уряду від 29.01.2003 №117 "Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги".
На сповіщення органів Пенсійного фонду відводиться 30 днів. Для цього потрібно подати заяву у будь-який зручний спосіб:
- звернувшись до відділення Пенсійного фонду особисто;
- надіславши документ на адресу органу ПФУ поштою;
- залишивши заяву на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або через портал Дія.
Що треба знати про пільги у 2025 році
Пільга є визначеною законом допомогою, що передбачена для окремих категорій громадян. У 2025 році за пільгою можуть звертатися:
- ветерани війни;
- члени родин загиблих (померлих) захисників країни;
- постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- багатодітні родини;
- діти війни;
- вчителі, медики, працівники культури з сільської місцевості.
Пільгу надають з урахуванням доходів сім'ї, окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД та родичів загиблих.
Якщо громадяни мають право одночасно і на житлову субсидію, і на пільгу, то можуть скористатися одним із видів державної допомоги.
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