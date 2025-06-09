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Головна Фінанси Право на пільги — кому треба звернутись до ПФУ протягом 30 днів

Право на пільги — кому треба звернутись до ПФУ протягом 30 днів

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Дата публікації: 9 червня 2025 12:14
Пільги на комунальні послуги — що треба знати про зміну адреси проживання
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство містить норми, через які громадяни можуть втратити право на пільги на житлово-комунальні послуги. Зокрема, таке може трапитись у разі зміни місця проживання, тому українці мають повідомляти про відповідний факт в обов'язковому порядку у відведений термін.  

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як і коли повідомляти про зміну місця проживання  

Держава надає пільги громадянам як за фактичною, так і за зареєстрованою адресою проживання. У разі зміни місця проживання треба внести відповідні дані у Реєстр осіб, які мають право на пільги.  

Таке питання регулює постанова уряду від 29.01.2003 №117 "Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги".

На сповіщення органів Пенсійного фонду відводиться 30 днів. Для цього потрібно подати заяву у будь-який зручний спосіб:

  • звернувшись до відділення Пенсійного фонду особисто;
  • надіславши документ на адресу органу ПФУ поштою;
  • залишивши заяву на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або через портал Дія.

Що треба знати про пільги у 2025 році

Пільга є визначеною законом допомогою, що передбачена для окремих категорій громадян. У 2025 році за пільгою можуть звертатися:

  • ветерани війни;
  • члени родин загиблих (померлих) захисників країни;
  • постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • багатодітні родини;
  • діти війни;
  • вчителі, медики, працівники культури з сільської місцевості.

Пільгу надають з урахуванням доходів сім'ї, окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД та родичів загиблих.

Якщо громадяни мають право одночасно і на житлову субсидію, і на пільгу, то можуть скористатися одним із видів державної допомоги.

Нагадаємо, в Україні діє постанова уряду  №483", що передбачає фіксований тариф на електроенергію. Відомо, скільки українські споживачі платитимуть за послугу з 1 вересня 2025 року. 

Раніше ми розповідали, що в Нафтогазі назвали головні фактори появи боргу в оплаті природного газу. Неправильні суми до сплати можуть нарахувати через помилки. 

комунальні послуги ЖКГ ПФУ гроші пільги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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