Пільги на комунальні послуги — що треба знати про зміну адреси проживання

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство містить норми, через які громадяни можуть втратити право на пільги на житлово-комунальні послуги. Зокрема, таке може трапитись у разі зміни місця проживання, тому українці мають повідомляти про відповідний факт в обов'язковому порядку у відведений термін.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як і коли повідомляти про зміну місця проживання

Держава надає пільги громадянам як за фактичною, так і за зареєстрованою адресою проживання. У разі зміни місця проживання треба внести відповідні дані у Реєстр осіб, які мають право на пільги.

Таке питання регулює постанова уряду від 29.01.2003 №117 "Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги".

На сповіщення органів Пенсійного фонду відводиться 30 днів. Для цього потрібно подати заяву у будь-який зручний спосіб:

звернувшись до відділення Пенсійного фонду особисто;

надіславши документ на адресу органу ПФУ поштою;

залишивши заяву на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або через портал Дія.

Що треба знати про пільги у 2025 році

Пільга є визначеною законом допомогою, що передбачена для окремих категорій громадян. У 2025 році за пільгою можуть звертатися:

ветерани війни;

члени родин загиблих (померлих) захисників країни;

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

багатодітні родини;

діти війни;

вчителі, медики, працівники культури з сільської місцевості.

Пільгу надають з урахуванням доходів сім'ї, окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни, УБД та родичів загиблих.

Якщо громадяни мають право одночасно і на житлову субсидію, і на пільгу, то можуть скористатися одним із видів державної допомоги.

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