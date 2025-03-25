Пільги для вчителів — чому колишніх педагогів у селі позбавили допомоги

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) не нарахував пільги за житлово-комунальні послуги деяким сільським вчителям. Це сталося після індексації пенсій, у кого розмір виплат перевищив розмір податкової соціальної пільги у 4,2 тис. гривень.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Так, у коментарях громадяни розповіли, що Пенсійний фонд позбавив пільг на комунальні послуги, гарантованих законом "Про освіту", деяких колишніх працівників шкіл сільської місцевості.

Ця категорія громадян потрапила під правила ПФУ щодо розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Так, після перегляду пенсій під час індексації тим, у кого виплата перевищила 4,2 тис. гривень, пільги не нарахували. Також втратили допомогу через цю вимогу і колишні медичні працівники з сільської місцевості.

Один із колишніх вчителів зауважив, що пенсію підвищили на 300 грн, а пільгу скасували у 1,5 тис. грн.

Інші громадяни також пишуть подібні скарги. Позбавили пільг цього року навіть тих, хто проживає в небезпечних зонах через правила податкової соціальної пільги.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Громадяни вважають, що розмір затвердженого середнього доходу, що позбавляє права на пільги занизький, адже прожити на 4 тис. грн в країні під час війни неможливо.

Нові правила ПФУ в наданні пільг

Згідно з новими нормами, у 2025 році держава вирішила суттєво урізати право громадян на пільги на житлово-комунальні послуги. Тепер їх надають за єдиним підходом, з огляду на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Пільги отримують тільки ті, хто має середній дохід не більше за 4,24 тис. грн. Раніше громадяни мали право на знижки без врахування рівня доходів.

Нові правила мали торкнутися лише тих, хто звернеться за призначенням пільг на початку року, той, хто отримував пільги до кінця минулого року включно — після завершення опалювального сезону 2024-2025.

Також норма не зачепить учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю через війну.

Через нові правила у Пенсійному фонді відбулися затримки з виплатою пільг. Заборговані кошти заявникам, які підпадатимуть під вимогу щодо доходів, обіцяють нарахувати наступного виплатного періоду, тобто у квітні 2025 року.

Раніше ми писали, що для того, щоб отримати пільгу, пенсіонери у селі повинні мати щонайменше трьох років стажу у професії та на момент виходу на пенсію працювати на посаді вчителя.

Також повідомлялося, що ПФУ попередив, що деяким громадянам пільги за комунальні послуги нарахують "заднім числом". Зокрема, це стосується багатодітних родин.