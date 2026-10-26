Пожилой мужчина считает деньги. Фото: УНИАН

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут лишиться части причитающихся выплат, если опоздают с подачей заявления в Пенсионный фонд Украины. Законодательство предусматривает трехмесячный срок, от которого зависит дата назначения пенсии по возрасту. В то же время для отдельных граждан, проживающих или проживавших на территориях боевых действий или временной оккупации, действуют специальные правила.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Почему важно оформить пенсию в течение 90 дней

Пенсионный фонд Украины напоминает: если человек обращается за назначением пенсии по возрасту не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, выплаты назначаются со дня, следующего за днем достижения соответствующего возраста.

Если же этот срок истек, пенсию, как правило, назначают со дня обращения. Из-за этого человек может не получить деньги за предыдущие месяцы, в течение которых уже имел право на пенсию.

Например, если гражданин приобрел право на пенсию в январе, но подал заявление только в июле, выплаты за период до обращения, как правило, не будут начисляться.

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В то же время речь не идет о штрафе или сокращении уже назначенной пенсии. Суть заключается в том, что дата начала выплат зависит от того, когда человек обратился в ПФУ.

Какой страховой стаж необходим для получения пенсии в 2026 году

Возраст выхода на пенсию зависит от количества лет страхового стажа. В 2026 году действуют следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет страхового стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет страхового стажа.

Если у человека нет необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 лет, право на выплаты может возникнуть позже — в 63 или 65 лет, в зависимости от количества накопленного страхового стажа.

Поэтому перед подачей заявления стоит проверить сведения о трудовой деятельности в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда. Если часть стажа не отображается, необходимо подготовить документы, подтверждающие соответствующие периоды работы.

Кого касаются исключения в связи с войной

Для отдельных украинцев, проживающих или проживавших на территориях боевых действий или временной оккупации, действует специальный порядок назначения пенсий. Он предусмотрен Законом Украины № 2981-IX, вступившим в силу 15 апреля 2023 года.

Эти правила применяются в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены. Они касаются людей, проживающих или проживавших на территориях, где ведутся или велись боевые действия, либо на временно оккупированных Россией территориях Украины.

В то же время существует важное условие: предусмотренный законом срок обращения за соответствующей пенсией не должен был истечь по состоянию на 24 февраля 2022 года. Поэтому сам факт проживания на территории боевых действий или оккупации еще не означает автоматического применения специального порядка.

При выполнении установленных законом условий пенсия назначается с даты возникновения права на нее, а не со дня фактического обращения в Пенсионный фонд. Это касается следующих выплат:

Пенсия по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Пенсия по инвалидности — со дня установления инвалидности.

Пенсия в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца.

Пенсия за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Для расчета пенсии этим гражданам также применяются специальные правила определения заработной платы и страхового стажа. В частности, заработок рассчитывается с использованием показателя средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии. Страховой стаж и заработную плату учитывают за месяц, предшествующий месяцу приобретения права на пенсию.

Кроме того, лица, которым в период с 24 февраля 2022 года до вступления в силу Закона № 2981-IX назначили пенсию со дня обращения, при определенных условиях могут обратиться с просьбой о пересмотре выплат с применением новых правил.

Когда можно подать документы на пенсию

Обратиться за назначением пенсии по возрасту разрешается не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Это позволяет заранее подготовить документы и проверить, соответствует ли человек требованиям по страховому стажу.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления обычно требуются:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж, если соответствующих сведений нет в электронном реестре; дополнительные документы в зависимости от обстоятельств, например свидетельство об изменении фамилии.

При подаче заявления онлайн необходимо авторизоваться на портале ПФУ, заполнить форму, приложить отсканированные копии документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Если какой-либо из документов отсутствует, Пенсионный фонд уведомляет о необходимости предоставить его дополнительно. Если необходимые документы будут поданы в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления, датой обращения может считаться день первоначальной подачи заявления.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что с 1 января 2027 года могут пересчитать надбавки к пенсиям участников боевых действий. Размер ежемесячной доплаты будет зависеть от утвержденного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ветеранам стоит проверить, учтены ли все причитающиеся им пенсионные повышения.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получать социальную помощь вместо пенсии и на какие суммы рассчитывать в 2026 году. Такую поддержку могут назначить людям, не приобретшим право на пенсию по возрасту из-за недостаточного страхового стажа. Для получения выплат необходимо соответствовать установленным требованиям и подать необходимые документы.