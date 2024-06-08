Тариф на электричество вырос — как изменится сумма субсидии с июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 года вырос тариф на электрическую энергию для населения до 4,32 грн/кВт. В связи с этим будет обновлена помощь гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как изменятся сумма субсидии, сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как изменится размер субсидии с июня

Как отмечают в ПФУ, в связи с ростом тарифа на электричество размер субсидии будет пересчитан автоматически.

В фонде привели подсчеты, как изменится государственная помощь для граждан, учитывая новый тариф. Там утверждают, что новая сумма размера жилищной субсидии полностью покроет повышение цен.

"Субсидия увеличилась на 218,40 грн и компенсирует размер, на который выросла стоимость услуги по электроснабжению с 1 июня 2024 года", —говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что поскольку рост тарифа произошел с 1 июня, то сумма пересчитанной жилищной субсидии будет отражена в коммунальной платежке за июнь, которую граждане получат в июле.

Право на назначение жилищной субсидии имеют семьи, у которых размер платы за коммунуслуги в пределах норм потребления превышает объем определенного правительством обязательного платежа.

Источник: ПФУ

Новые тарифы на свет

Обновленный тариф в 4,32 грн/кВт будет действовать с июня 2024 до конца апреля 2025 года. Ранее стоимость электроэнергии составляла 2,64 грн/кВт.

При этом часть граждан будет платить меньше, ведь по "ночному тарифу", те, кто имеет установленный двухзонный счетчик, стоимость вдвое меньше, то есть 2,16 грн за кВт/ч.

В Министерстве энергетики объяснили, что рыночный уровень тарифа значительно выше — почти 7,5 грн/кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минэнергетики уточнили, сколько придется платить украинцам после роста тарифа на электроэнергию на 60%. Известно, кто будет платить меньше.

Также сообщалось, что газопоставщики обнародовали цены на топливо для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.