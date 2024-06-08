Тариф на електрику зріс — як зміниться сума субсидії з червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня 2024 року зріс тариф на електричну енергію для населення до 4,32 грн/кВт. У зв'язку з цим буде оновлено допомогу громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Про те, як зміниться сума субсидії, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як зміниться розмір субсидії із червня

Як зазначають у ПФУ, у зв’язку зі зростанням тарифу на електрику розмір субсидії перерахують автоматично.

У фонді навели підрахунки, як зміниться державна допомога для громадян, з огляду на новий тариф. Там запевняють, що нова сума розміру житлової субсидії повністю покриє підвищення цін.

"Субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ зауважили, що оскільки зростання тарифу відбулося з 1 червня, то суму перерахованої житлової субсидії буде відображено у комунальній платіжці за червень, яку одержувачі отримають у липні.

Право на призначення житлової субсидії мають родини, у яких розмір плати за комунпослуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного урядом обов’язкового платежу.

Джерело: ПФУ

Нові тарифи світло

Оновлений тариф у 4,32 грн/кВт діятиме з червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Раніше вартість електроенергії становила 2,64 грн/кВт.

При цьому частина громадян платитиме менше, адже за "нічним тарифом", хто має встановлений двозонний лічильник, вартість удвічі менша, тобто 2,16 грн за кВт/год.

У Міністерстві енергетики пояснили, що ринковий рівень тарифу значно вищий — майже 7,5 грн/кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міненергетики уточнили, скільки доведеться платити українцям після зростання тарифу на електроенергію на 60%. Відомо, хто платитиме менше.

Також повідомляли, що газопостачальники оприлюднили ціни на паливо для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.