Новые цены на электричество — спасут ли более высокие тарифы от отключений

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине даже при повышении тарифа на электрическую энергию отключения света никуда не денутся. Ведь речь идет отдельно об убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергетическом секторе.

Об этом сообщил в блоге для "ДС" эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Проблемы в энергетике и отключения света

Он отметил, что возмущаться ожидаемым повышением тарифов на электричество не стоит, поскольку тариф для населения убыточен, и у тех компаний, которые его финансируют "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", нет средств.

"Недавний опрос группы "Рейтинг" показал, что 20% респондентов вообще не знают о потерях энергетики от российских обстрелов. А на самом деле за два месяца масштабные потеряно более 9 тыс. МВт мощностей (а это более половины нашего потребления зимой)", — подчеркнул он.

Так, за два последних месяца были разрушены врагом или существенно повреждены все теплоэлектростанции. Объем поражений таков, что ближайшая зима будет сложнее даже зимы 2022-2023 годов.

Необходимость новых тарифов на электричество

В то же время эксперт отметил, что в вопросе повышения тарифа правительство должно действовать абсолютно прозрачно. Сейчас звучит 4,5-5 грн за кВт∙ч. Должно быть осознано несколько вещей. В частности, то, что должно быть обоснование нового тарифа.

"Нельзя просто озвучить число и тихонько принять постановление, а нужно предоставить полную информацию об обосновании", — считает он.

Во-вторых, должна быть пересмотрена система субсидий для защиты неплатежеспособных потребителей, ведь новый тариф станет существенным бременем.

В-третьих, должно быть понимание, что отключения и потребность повышения тарифа на свет не связаны.

"После пересмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а то и два (с небольшими перерывами при умеренной погоде и потреблении, когда будут возникать профициты). Новая генерация не построится ни за месяц, ни за полгода. А учитывая, сколько мы потеряли в результате обстрелов, строить нужно много и долго. Поэтому все, кто считает, что отключение света — это только пугалка, чтобы повысить тариф, выдыхайте. От отключений мы не уйдем. А вот с убыточным тарифом неизвестно еще сколько протянем", — сообщил Андриан Прокип.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Также мы писали, при рыночных ценах для бытовых потребителей электроэнергия стоила бы 8 грн/кВт. Учитывая это, при принятии нового тарифа должен быть найден политический компромисс между реальной стоимостью ресурса и финансовой состоятельностью граждан.