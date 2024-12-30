Тарифы в Украине — бизнес заявил об угрозах от подорожания транспортировки газа

Повышение тарифов на транспортировку газа — какие угрозы
В Европейской бизнес ассоциации (EBA) заявили об угрозах из-за повышения тарифов на транспортировку природного газа. Речь идет о планах поднять цену на 356% для точек входа и на 305% для точек выхода в последующие годы.
Об этом говорится на сайте ассоциации.
Угрозы от подорожания транспортировки газа
Бизнес отмечает, что беспокойство у них вызвал проект постановления Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об установлении новых тарифов на услуги транспортировки газа на период с 2025 по 2029 годы включительно. Эксперты Ассоциации убеждены, что будущие цены беспрецедентны. Также отмечают отсутствие прозрачности в механизме установления тарифов.
"Обсуждение проектов решений НКРЭКУ по тарифам не производится, хотя расчетные данные для тарифов Оператора ГТСУ не отнесены к категориям информации с ограниченным доступом", — говорится в сообщении.
Что предлагает бизнес
Также, по данным Ассоциации, из-за прекращения транзита голубого топлива с нового года количество активных компрессорных станций сократится с 73 до 20-25. Поэтому предлагают исключить из неиспользуемых тарифов станции и осуществить инвентаризацию активов Оператора ГТСУ.
Кроме того, обращают внимание на возможность снижения затрат ОГТСУ благодаря участию в биржевой торговле, где газ на 20% стоит дешевле импортного.
"При расчетах тарифов целесообразно учитывать именно прогноз цены природного газа на украинском газовом рынке", — убеждены предприниматели.
Ассоциация предупредила о негативном влиянии повышения тарифов на всю сферу.
"Рост финансовой нагрузки на газодобывающие компании приведет к снижению инвестиций в разработку новых месторождений и скважин, что снизит объемы добычи газа и потенциально усилит зависимость от импорта", — добавили в Ассоциации.
Напомним, несмотря на мораторий на повышение тарифов на газ, в новой платежке в январе цена может быть выше. Это связано с оплатой за доставку, которая с 1 января буду вычисляться по-другому.
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