Тарифи в Україні — бізнес заявив про загрози від подорожчання транспортування газу

Підвищення тарифів на транспортування газу — які є загрози
У Європейській бізнес асоціації (EBA) заявили про загрози через підвищення тарифів на транспортування природного газу. Йдеться про плани підняти ціну на 356% для точок входу та на 305% для точок виходу у наступні роки
Про це йдеться на сайті асоціації.
Загрози від подорожчання транспортування газу
Бізнес зауважує, що занепокоєння у них викликав проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про встановлення нових тарифів на послуги транспортування газу на період з 2025 по 2029 роки включно. Експерти Асоціації переконані, що майбутні ціни є безпрецедентними. Також наголошують на відсутності прозорості у механізмі встановлення тарифів.
"Обговорення проєктів рішень НКРЕКП щодо тарифів не проводяться, хоча розрахункові дані для тарифів Оператора ГТСУ не віднесені до категорій інформації з обмеженим доступом", — йдеться у повідомленні.
Що пропонує бізнес
Також, за даними Асоціації, через припинення транзиту блакитного палива з нового року кількість активних компресорних станцій скоротиться з 73 до 20-25. Через це пропонують виключити з тарифів станції, що не використовуються, та здійснити інвентаризацію активів Оператора ГТСУ.
Окрім того, звертають увагу на можливість зниження витрат ОГТСУ завдяки участі у біржовій торгівлі, де газ на 20% коштує дешевше за імпортний.
"При розрахунках тарифів доцільно враховувати саме прогноз ціни природного газу на українському газовому ринку", — переконані підприємці.
Асоціація попередила про негативний вплив підвищення тарифів на всю сферу.
"Зростання фінансового навантаження на газовидобувні компанії призведе до зниження інвестицій у розробку нових родовищ та свердловин, що зменшить обсяги видобутку газу та потенційно посилить залежність від імпорту", — додали в Асоціації
Нагадаємо, попри мораторій на підвищення тарифів на газ, у новій платіжці у січні ціна може бути вища. Це пов'язано з оплатою за доставку, яка з 1 січня буду рахуватися інакше.
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