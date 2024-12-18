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Більше на 55% — де зростуть тарифи на воду з січня

18 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на воду зростуть з січня — хто платитиме більше на 55%
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 2025 року деякі українські міста планують підвищити
тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Так, вартість води у Калуші Івано-Франківської області зросте одразу на 55%.

Про такі наміри влади міста повідомляє видання "Інформатор".

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Питання необхідності підвищення тарифів на воду

Керівник управління ЖКГ Тарас Фіцак на засіданні виконкому повідомив, що поки що питання про нові тарифи перебуває на громадському обговоренні.

"Калуська енергетична компанія" отримала дві пропозиції від жителів про утримання від підвищення цін, однак комунальники надали відмову. Стверджують, що зміна вартості цілком обґрунтована.

"Суть звернень полягала в наступному: щоб не приймались тарифи. Людям надали відповідь, що тарифи економічно обґрунтовані, а законодавство зобов’язує подавати ці тарифи на розгляд виконкому", — повідомив він.

Також за результатом перевірки документів, структури тарифів, причини зростання цін тарифна комісія міської ради не виявила жодних порушень.

На засіданні виконкому були присутні представники громадськості, які розкритикували підвищення тарифів та діяльність "Калуської енергетичної компанії" та влади міста. Активісти переконані, що керівництво комунпідприємства не працює ефективно, а міськрада просто "латає" фінансові проблеми підприємства за рахунок жителів.

Як відомо, тариф на водопостачання не переглядали у великих містах кілька років на тлі війни. За даними Асоціації "Укрводоканалекологія", через це зростають збитки, які вже сягають кількох мільярдів доларів. Зі старими тарифами водоканали не можуть забезпечувати свої функції.

Також зростають борги перед енергопостачальниками, є труднощі у проведенні планових робіт через брак фінансування.

При цьому маленькі міста в країні мають право на власний розсуд встановлювати тарифи, без рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Раніше ми писали, в Україні може подорожчати газ. Це може статися через те, що продовжувати угоду щодо транзиту між Києвом і Москвою українська сторона не планує.

Також повідомлялося, що в країні зросли тарифи на житлово-комунальні послуги. Найбільше додала у ціні електрична енергія — 63,6%.

тарифи комунальні послуги ЖКГ ціни на квартири вода

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