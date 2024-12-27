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Платіжки за газ — що зміниться для українців з 1 січня

27 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на газ — які зміни відбудуться з січня 2025 року
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на період воєнного стану встановлений мораторій на підвищення тарифів на природний газ для побутових споживачів. Однак загальна щомісячна сума за газ може змінюватися, оскільки необхідно платити також за доставку, яка з 1 січня нового року рахується по-новому.

Це передбачено відповідною постановою НКРЕКП.

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В країні більшість побутових споживачів обслуговує ГК "Нафтогаз України" (98%). Тариф на природний газ для населення у компанії незмінний — 7,96 грн за 1 куб. м.

У решти газопостачальників вартість блакитного палива коливається  від 7,7 до понад 9 грн за 1 куб. м.

Зокрема, прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що нова програма "Зимової підтримки" гарантує незмінні тарифи на комунпослуги взимку.

Як зміниться вартість доставки газу з 1 січня

Попри запевнення влади у фіксованих тарифах до кінця зими та  завершення дії воєнного стану, українці отримають інші суми у платіжках з 1 січня 2025 року. Як правило, місячний платіж за доставку природного газу може різнитися з року в рік. Його розраховують окремо для кожного абонента.

Так, здійснення розрахунку річної замовленої потужності — плати за доставку блакитного палива — відбувається на основі фактичного обсягу споживання газу за попередній "газовий рік" — період з 1 жовтня до 30 вересня. Передбачена нижня межа споживання, що беруть для відповідного розрахунку:

  • для споживачів з газовою плитою щонайменше — 39 куб. м;
  • для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем — 126 куб. м;
  • для споживачів з опалювальним приладом — 314 куб. м.

Щоб визначити місячну вартість, індивідуальний об’єм використаного газу розділяють на 12 рівних частин та множать на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу палива.

Тобто, якщо клієнт споживав більше природного газу протягом газового року, то в майбутньому отримає вищі ціни на доставку, і навпаки. Дізнатися, скільки треба платити за доставку газу з 1 січня наступного року, можна на порталі Оператора газорозподільних мереж (в особистому кабінеті).

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року тариф на електричну енергію в країні залишиться на рівні 2024-го. В уряді запевнили, що переглядати вартість не будуть щонайменше до кінця опалювального сезону.

Також ми писали, що у деяких містах підвищаться
тарифи на централізоване водопостачання. Зокрема, в Івано-Франківській області ціна підскочить на 55%.

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