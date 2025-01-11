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Повышение социальных выплат — кто получит обновленную помощь

11 января 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Социальные выплаты в 2025 году — что изменится для украинцев
Деньги в конверте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые социальные выплаты в Украине пересмотрят в 2025 году. Ожидается, что после изменений часть граждан будет получать большую помощь от государства.

Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время своего выступления в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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По словам Жолнович, сейчас продолжается работа над законопроектом "О справедливой социальной поддержке в результате реформирования социального страхования". Реализация этой идеи позволит повысить выплаты гражданам с инвалидностью, которые полностью утратили трудоспособность.

"Мы фактически впервые увеличиваем выплаты для этих людей",  — заметила руководительница Минсоцполитики. 

Также ожидается, что обновленные выплаты будут получать:

  • украинцы с инвалидностью или граждане, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве, и потеряли трудоспособность;
  • люди, которые имеют право на более длительный оплачиваемый реабилитационный и лечебный процесс — до года.

Вместе с этим, запланирована комплексная поддержка для военных, которые завершили лечение в системе обороны, но нуждаются в его продолжении в гражданской и медицинской сферах.

Что еще стоит знать украинцам 

Некоторые граждане в январе смогут получить почти 11 тыс. грн денежной помощи от благотворительного фонда "Каритас Донецк".

Помощь доступна для уязвимых граждан, пострадавших от войны и которые:

  • проживают в зоне за 50 км от линии соприкосновения;
  • проживали в доме, подвергшемся обстрелу;
  • получили ранения от российской агрессии.

Напомним, что с января 2025 года некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) потеряют право на государственную поддержку. Это касается граждан, которые например, без уважительных причин находятся за границей более 30 дней.

Также мы рассказывали, какими будут выплаты на детей в 2025 году. На поддержку могут рассчитывать некоторые семьи.

выплаты деньги инвалидность Оксана Жолнович соцвыплаты лицо с инвалидностью

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