Виплати для ВПО — хто втратить державну допомогу до 3 тис. грн у січні

Українські гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі категорії громадян не зможуть отримати державні виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на проживання. Право на допомогу з січня 2025 року збережуть тим, хто підпадає під визначені критерії.

Це передбачено відповідною постановою уряду №332.

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Днями уряд вніс зміни до постанови №332 та продовжив виплати допомоги на проживання переселенців на пів року, з березня по серпень 2025 року. Допомогу надають у такому розмірі:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Також, згідно з постановою, громадяни, які були вимушені покинути свої домівки у зв'язку з бойовими діями, зможуть отримувати гроші, проте декому потрібно повторно подати заяву:

родинам з дітьми до 14 років, які проживають там, де відбуваються активні бойові дії/в місцевості, де загрожують такі дії;

родинам з дітьми до 14 років, які мешкають у безпечній місцевості, проте діти не можуть ходити до школи;

родини, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю першої групи;

родини, де один із членів доглядає за дитиною з інвалідністю/ дитиною, визнану важкохворою (до 18 років);

діти віком до 14 років, котрі приїхали, як переселенці, без батьків;

вагітні жінки (у яких термін від 7,5 місяців).

Скасування виплат для заможних переселенців

Не матимуть права на виплати низка категорій громадян вже в січні. Це стосується:

громадян, які перебували за кордоном більш ніж 30 календарних днів бе поважних причин;

осіб, які придбали квартиру, будинок/ділянку вартістю понад 100 тис. грн (не йдеться про випадки, коли житло надане з бюджету міста/країни);

осіб, які купили нове авто, якому не більше п'яти років (виняток — машини від волонтерів для армії);

громадян, які мають житло, площа якого перевищує 13,65 кв. м на одного члена родини, розташоване у безпечній зоні;

осіб, які придбали метали в банку, валюту на суму понад 100 тис. грн (окрім від благодійних фондів чи для оплати послуги у сфері медицини, освіти або соцсфері);

осіб, на депозитному рахунку яких є більш ніж 100 тис. грн.

"При цьому, аби перевірити, що ці родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин. Якщо змін не відбулося — родини будуть отримувати виплати", — йдеться у постанові.

Раніше ми розповідали, що наприкінці січня внутрішні переселенці отримають змогу оформити нову фінансову допомогу від держави. Йдеться про компенсації за оренду житла.

Також ми писали, що вразливі категорії осіб з-поміж внутрішніх переселенців невдовзі зможуть подати на фіндопомогу від УВКБ ООН. Виплати у розмірі майже 11 тис. гривень стануть доступні з 13 січня 2025 року.