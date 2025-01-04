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Виплати на дітей — якою буде допомога у 2025 році

4 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати на дітей у 2025 році — як зміниться фінансова допомога
Діти катаються на санчатах взимку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У 2025 році громадянам продовжуватимуть виплачувати усю належну соціальну допомогу. Попри війну, яка триває 3-й рік, держава забезпечуватиме підтримкою сім′ї з дітьми.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, на яку допомогу можуть розраховувати українці у 2025 році.

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Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, у 2025 році послугою "муніципальна няня" зможуть скористатися більше українських родин. Власне, послуга поширюватиметься:

  • на дітей ВПО до 3 років (якщо діти не мають тяжких хвороб);
  • дітей до 6 років, якщо їм потрібен додатковий догляд (раніше послуга поширювалася на дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);
  • дітей до 6 років, якщо один з батьків  є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше – це діти віком до 3 років);
  • діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад, території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Відомо, що відшкодування розраховується за години догляду, але не може перевищувати 7 100 грн на місяць на одну дитину.

Розмір аліментів на дітей цього року буде таким:

  • дітям до 6 років один із батьків виплачуватиме 2 563 грн;
  • дітям від 6 до 18 років — 3 196 грн;
  • дітям від 18 до 23 років — 3 028 грн.

Максимальна сума аліментів, як і раніше, не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Для дітей до 6 років  це 25 630 грн. Для дітей від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Виплати за народження дитини, вагітність та пологи

У 2025 році українські працевлаштовані жінки продовжуватимуть отримувати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами. Максимальний розмір допомоги — 106 500 грн на місяць, а мінімальний — 7 100 грн.

Якщо жінка працює офіційно, тоді розмір її виплат залежатиме від отриманої за рік до виходу у декретну відпустку зарплати. Натомість безробітнім українкам допомогу визначають на основі допомоги з безробіття. Так, їм виплачують 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи — 757 грн.

Держава також фінансово підтримуватиме жінок, які народили дитину. Так, за народження малюка розмір виплати становить у 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу. З них 10 320 гривень — одноразова виплата, та 860 гривень — щомісячна, яку виплачуватимуть впродовж трьох років.
Матері-одиначки у січні також отримуватимуть допомогу. Виплати є такими:

  • на дітей до 6 років — 2 563 грн;
  • на дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Раніше ми писали, що із січня 2025 року УБД та українці з інвалідністю отримуватимуть нові виплати. Відомо, як можна буде витратити допомогу.

Також нагадаємо, що витратити 1 тисячу, яку українцям надають в рамках "Зимової єПідтимки", потрібно до кінця 2025 року. Виплати надходитимуть до останнього дня зими.

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