Налоги в Украине — эксперты оценили угрозы нового повышения сборов

Финансовые подсчеты. Фото: Freepik

Осенью 2024 года Верховная Рада приняла непопулярный законопроект №11416-д о повышении налогов ради увеличения доходов в государственный бюджет во время войны. Эксперты назвали ключевые риски относительно пересмотра новых налоговых ставок.

Об этом рассказал советник, руководитель налоговой практики "Riyako&Partners" Андрей Тимонов.

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Повышение налогов в Украине

Как известно, доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно. В частности, повышение налогов предусматривает, что с 1 октября этого года (с даты вступления в силу закона), возрастет военный сбор на заработные платы всех физлиц (в частности, для "Дія.Сити") с 1,5% до 5%.

Новация не коснется военнослужащих Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, управления разведки, Нацгвардии, пограничников, Госохраны. Эти категории граждан будут иметь ставку на уровне 1,5%.

Ключевые риски от новшеств

Главным риском является то, что ретроспективное налогообложение нарушает принцип стабильности, предусмотренный Налоговым кодексом (п. 4.1.9 ст. 4). В нем прописано, что изменения не могут вноситься позже, чем за полгода до начала нового бюджетного периода, когда будут действовать новые правила и ставки. По его словам, налоги, сборы, ставки, налоговые льготы не могут меняться в течение бюджетного года. Соответствующий подход был закреплен именно с целью предупреждения частых изменений в налоговом законодательстве и спрогнозированности последствий таких изменений для налогоплательщиков.

Такой шаг может спровоцировать волну судебных споров относительно нововведений. В то время, как для работодателей такая нагрузка может заставить устанавливать заработную плату на минимальном уровне, а остальное выплачивать "в конвертах", считает юрист.

"Как следствие, это может повлечь за собой большое количество судебных споров по поводу нововведений. Поскольку постоянная судебная практика КАС ВС свидетельствует о поддержании принципа стабильности и указывает, что изменения в любые элементы налогов и сборов, вносимые законом, усиливающим налоговую нагрузку плательщика и принятые позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором планируется введение в действие таких изменений, применяются не ранее начала бюджетного периода, следующего за плановым", — подчеркнул Андрей Тимонов.

Что еще стоит знать

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д, предусматривающий увеличение налогов. Согласно ему, авансы частично попадут под новации.

Также мы писали, что украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют некоторые исключения. Известно, что пенсии в Украине не подлежат налогообложению.