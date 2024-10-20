Чи треба сплачувати податок на пенсію в Україні — що відомо

Літня жінка. Фото: УНІАН

Українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.

Про це йдеться на порталі Державної податкової служби України.

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Ці зміни були запроваджені у 2020 році внаслідок внесення поправок до Податкового кодексу. Відповідно до нововведень, пенсіонери отримали пільги, які звільняють їх від оподаткування на:

пенсії;

щомісячне довічне утримання.

Від яких податків звільнені пенсіонери

Згідно з інформацією Державної податкової служби, українські пенсіонери, які отримують пенсії за віком, звільнені від сплати земельного податку. Це звільнення поширюється на земельні ділянки, що не перевищують встановлені ліміти:

до 0,01 гектара для будівництва гаражів;

до 0,10 гектара для дачного будівництва;

до 0,12 гектара для садівництва;

до 0,25 гектара для обслуговування будинку в селах;

до 0,10 гектара для обслуговування будинку в містах;

до 0,15 гектара для обслуговування будинку в селищах міського типу;

до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.

"Пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу", — йдеться в повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні в 2025 році відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

Ми також писали, що з понад 10,34 млн пенсіонерів в Україні отримують виплати, вищі за 10 тис. гривень на заслуженому відпочинку, лише 12,7%. Решта громадян мають значно менші пенсії.