Податки в Україні — експерти оцінили загрози від нового підвищення зборів

Фінансові підрахунки. Фото: Freepik

Восени 2024 року Верховна Рада ухвалила непопулярний законопроєкт №11416-д про підвищення податків заради збільшення доходів до державного бюджету під час війни. Експерти назвали ключові ризики перегляду нових податкових ставок.

Про це розповів радник, керівник податкової практики "Riyako&Partners" Андрій Тімонов.

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Підвищення податків в Україні

Як відомо, доходи громадян будуть оподатковуватися ретроспективно. Зокрема, підвищення податків передбачає, що з 1 жовтня цього року (з дати набуття чинності законом), зросте військовий збір на заробітні плати всіх фізосіб (зокрема, для "Дія.Сіті") з 1,5% до 5%.

Новація не торкнеться військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, управління розвідки, Нацгвардії, прикордонників, Держохорони. Ці категорії громадян матимуть ставку на рівні 1,5%.

Ключові ризики від нововведень

Головним ризиком є те, що ретроспективне оподаткування порушує принцип стабільності, передбачений Податковим кодексом (п. 4.1.9 ст. 4). У ньому прописано, що зміни не можуть вноситися пізніше як за пів року до початку нового бюджетного періоду, коли діятимуть нові правила та ставки.

За його словами, податки, збори, ставки, податкові пільги не можуть змінюватися упродовж бюджетного року. Відповідний підхід закріпили саме з метою попередження частих змін до податкового законодавства та спрогнозованості наслідків таких змін для платників податків.

Такий крок може спровокувати хвилю судових спорів з приводу нововведень. Тоді як для роботодавців таке навантаження може змусити встановлювати заробітну плату на мінімальному рівні, а решту виплачувати "у конвертах", вважає юрист.

"Як наслідок, це може спричинити велику кількість судових спорів з приводу нововведень. Оскільки стала судова практика КАС ВС свідчить про підтримання принципу стабільності та вказує, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів, що вносяться законом, який посилює податкове навантаження платника та прийняті пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому планується введення в дію таких змін, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим", — наголосив Андрій Тімонов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д, що передбачає збільшення податків. Згідно з ним, аванси частково попадуть під новації.

Також ми писали, що українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.