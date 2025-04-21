Пенсии в Украине — кто сможет получить на 50% больше

Пожилые люди в одном из парков Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство заинтересовано в более позднем выходе украинцев на заслуженный отдых. Так, пенсионное законодательство предоставляет выгоды тем гражданам, которые продолжат работать после достижения пенсионного возраста, в виде существенного увеличения размера пенсии.

Такое право прописано в законе 1058-IV "Об общеобязательном пенсионном страховании".

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Статья 29 соответствующего закона предусматривает, что пенсионные выплаты граждан могут быть увеличены, если по собственному желанию откажутся от выхода на заслуженный отдых, а взамен решат работать дальше.

Для таких случаев прописаны условия, которые необходимо выполнить относительно собственного страхового стажа. Если человек откажется от пенсии в 60 лет, а оформит в 65 лет, то государство гарантирует немалое повышение.

Так, более поздний выход на пенсию позволит иметь такой дополнительный процент к сумме пенсии:

отсрочка выхода на заслуженный отдых до пяти лет — доплатят по 0,5% за каждый месяц;

отсрочка выхода на пенсию свыше пяти лет — начислят по 0,75% за каждый месяц.

В итоге добросовестные граждане по собственной инициативе могут увеличить пенсии на 50%, если выйдут на заслуженный отдых на пять лет и семь месяцев позже.

То есть, если человек мог претендовать на пенсию в 5 тыс. грн, то благодаря отсрочке на около пять лет пенсия вырастет на 2,5 тыс. гривен.

Какие пенсии у украинцев в 2025 году

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в 2025 году средства выплачивают для 10,3 млн граждан, из них пенсию по возрасту начисляют для 7,5 млн граждан, остальным — за выслугу лет, социальные пенсии и пенсии по инвалидности.

Каждому третьему украинцу государство выплачивает по чуть выше 3 тыс. грн пенсии. Такой размер выплаты имеют более 3 млн пенсионеров.

В частности, 4,5 млн граждан получают до 5 тыс. грн пенсии, а 1,5 млн человек — более 10 тыс. грн.

Также, по данным ПФУ, примерно треть пенсионеров работает на заслуженном отдыхе — 2,9 млн человек (28%). В среднем им выплачивают по 6,86 тыс. грн.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионерам можно получить ежемесячную прибавку в размере 150 грн. Таким правом могут воспользоваться граждане, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

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