Пенсії у 2025 році — хто з українців має право на надбавку в 150 грн

Жінка похилого віку з дитиною. Фото: Freepik

В Україні пенсіонери, які виховують дітей віком до 18 років, можуть оформити надбавку до пенсійної виплати. Відомо, який порядок призначення та який розмір додаткової виплати у 2025 році.

Про це розповіли у пресслужбі однієї з міських рад.

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Право на відповідну доплату прописане у законі "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно із нормами законодавства, українці можуть оформити доплату за дітей, якщо підпадають під такі вимоги:

громадянин не працює на заслуженому відпочинку;

на утриманні є неповнолітні діти (до 18 років);

отримує пенсію за віком, за інвалідністю, за вислугу років.

Тобто виплату не призначають працюючим пенсіонерам, які перебувають у трудових відносинах, чи зареєстровані в органах Держподаткової служби як підприємці.

Відповідну надбавку не встановлюють на тих членів родини, які отримують пенсію або державну соцдопомогу за законами "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

Як отримати та розмір надбавки

У 2025 році розмір надбавки за утримання неповнолітніх дітей пенсіонерами становить 150 гривень. Така сума виплачується за кожну дитину.

Для того, щоб оформити відповідну надбавку, громадянин має особисто звернутися до відділу Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем проживання. Там необхідно написати заяву за встановленим зразком, а також мати при собі деякі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

довідку уповноважених органів з місця проживання про утримання непрацездатних членів родини.

Додаткову суму будуть виплачувати непрацюючим пенсіонерам до досягнення дитиною 18-річного віку. Також її можуть припинити нараховувати, якщо громадянин влаштується на роботу або відкриє бізнес.

Про факт влаштування на роботу чи реєстрації як фізособи-підприємця українці мають в обов’язково повідомити ПФУ.

"В разі прийняття на роботу або реєстрації фізичної особи — підприємця в органах державної податкової служби виплата надбавки на дітей припиняється", — додали у міськраді.

Раніше ми повідомляли, що українці повинні знати важливі моменти в оформленні пенсії з інвалідності. Для офіційного призначення виплати з дати встановлення інвалідності, потрібно вчасно подати заяву та документи до ПФУ.

Також ми писали, що пенсіонери, які працюють на заслуженому відпочинку, отримали підвищення з квітня 2025 року. Зокрема, в одній з областей громадянам нарахували на 200 — 400 гривень більше.