Пенсії в Україні — хто з українців матиме право на 5,27 тис. грн

Людина похилого віку на одній з вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні показник середньої пенсійної виплати після щорічної індексації підвищився до 6,34 тис. грн, що на 10% більше проти минулого року. Проте навіть із середньою заробітною платою громадяни отримуватимуть на заслуженому відпочинку значно менше.

Про це свідчать підрахунки на основі формули Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Суми пенсій українців у 2025 році

Попри проведення масштабної індексації на близько 11,5%, підвищення пенсій залишилось непомітним, адже інфляція становила 14,6%. Тобто реальний розмір пенсій українців продовжує знижуватися.

За даними ПФУ, кожен третій українець отримує трохи більше 3 тис. грн пенсії. Такі суми пенсійних виплат нараховують для понад 3 млн громадян.

У 2025 році пенсію за віком отримують 10,3 млн громадян, що на 177 тисяч осіб менше проти минулорічного показника у цей період. З цієї кількості пенсію за віком мають близько 7,5 млн громадян, а решті нараховують пенсію за вислугу років (у середньому 12,3 тис. грн), соцпенсії, пенсії з інвалідності.

Зокрема, до 5 тис. грн пенсії мають 4,5 млн громадян. Тоді як від 10 тис. грн отримують близько 1,5 млн осіб.

Близько третини пенсіонерів працюють на заслуженому відпочинку. Таких громадян налічується 2,9 мільйона осіб (28%). Вони в середньому отримують по 6,86 тис. грн.

Яка буде пенсія із середньою зарплатою

Результат, отриманий на основі формули ПФУ для підрахунку майбутньої пенсії, оприлюднений виданням Oboz.ua, свідчить про те, що навіть із середнім доходом пенсіонери матимуть право на суму, що не перевищить 5,27 тис. грн.

Для підрахунку було взято останні дані Пенсійного фонду, згідно з якими заробітна плата, з якої необхідно робити внески до ПФУ для такої пенсії, становить 18,59 тис. грн, а також страховий стаж 35 років.

Тільки якщо людина за свій трудовий період мала 40 років страхового стажу та протягом усього цього часу мала середню зарплатню, то пенсія сягне 6 тис. грн.

Логічно, що суттєво збільшиться виплата у разі більшого розміру заробітної плати. Зокрема, якщо у громадянина зарплата на 50% перевищує середню (тобто 27,9 тис. грн), то сума пенсійної виплати становитиме 7,9 тис. грн за наявності 35 років стажу. Водночас, із таким доходом та 40 роками страхового стажу пенсія сягне 9 тис. грн.

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Також ми повідомляли про те, що законодавством передбачена надбавка для непрацюючих військових пенсіонерів за утримання непрацездатних осіб. У 2025 році розмір доплати становить 1,18 тис. грн.