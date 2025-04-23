Пенсии в мае — кто из украинцев получит прибавки в 570 грн

Люди в одном из столичных парков. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры смогут рассчитывать на повышенные выплаты в мае 2025 года. Речь идет о тех, кто получит право на возрастную надбавку в 70, 75 и 80 лет, а также дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

О том, кто получит право на надбавки в мае 2025 года, рассказывает редакция портала Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Право на надбавки за возраст в мае

Согласно украинскому законодательству, в мае текущего года должны повыситься выплаты граждан, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Ключевым условием является то, что общий размер пенсии человека не может быть больше суммы 10,34 тыс. грн.

Возрастную надбавку выплачивают в этом году в следующих размерах:

для лиц, которым исполнится 70 лет, и до 75-летнего возраста — в сумме 300 грн;

для лиц, которым исполнится 75 лет, и до 80-летнего возраста — в сумме 456 грн;

для лиц, которым исполнится 80 лет и выше, — в сумме 570 грн.

Право на помощь от ВПП ООН

В мае некоторые граждане получат прибавки к пенсиям за счет программы помощи от Всемирной продовольственной программы ООН, которую продлили до конца мая текущего года.

Размер помощи составляет разницу между пенсией (соцвыплатой), которую получают украинцы, и суммой 3,25 тыс. грн. То есть, если пенсия составляет 3 тыс. грн, то гражданин получит дополнительно 250 грн помощи.

Программа распространяется на такие области:

Черниговскую;

Днепропетровскую;

Донецкую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Луганскую;

Николаевскую;

Запорожскую;

Сумскую.

Помощь на соответствующих территориях, кроме людей пожилого возраста, получат также:

лица без права на пенсию;

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Правила по помощи. Источник: ВПП ООН

Однако, если граждане ранее получали помощь на проживание для ВПЛ, или другую помощь от других международных организаций, то права на выплаты, согласно правилам Всемирной продовольственной программы ООН, не будет.

Помощь выплатят автоматически вместе с основной частью пенсии.

Правила по предоставлению помощи. Источник: ВПП ООН

Ранее мы сообщали, что более поздний выход на пенсию гарантирует украинцам большие выплаты на заслуженном отдыхе. В частности, при определенных условиях пенсия можно вырасти на 50%.

Также мы писали о том, что в 2025 году некоторым пенсионерам государство предоставляет ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 грн. Такие выплаты, в частности, предусмотрены для тех, кому за 80 лет, и имеют плохое здоровье.