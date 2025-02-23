Пенсии в марте — в каких регионах можно оформить доплату в 20%

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

С 1 марта 2025 года часть украинских пенсионеров начнет получать дополнительные выплаты в 20%. Речь идет о специальной надбавке, предназначенной для тех, кто проживает в горной местности.

Это предусмотрено законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

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Подробнее о надбавке в 20% к пенсиям

По правилам, населенные пункты получают статус горных, если расположены по меньшей мере на высоте 400 метров над уровнем моря, соответствуют двум критериям и по меньшей мере двум показателям критерия "суровые климатические условия".

Согласно закону, горными населенными пунктами считаются города, поселки городского типа, поселки, села, которые:

имеют плохо развитую сферу применения труда;

неналаженную систему социально-бытового обслуживания;

имеют плохую транспортную доступность.

В связи с этим коренным жителям и переселенцам, которые переехали в горные регионы для проживания, предусмотрена надбавка в 20% к пенсиям.

На выплату дополнительных средств можно будет претендовать с 1 марта при условиях:

официального проживания человека в горном населенном пункте;

наличия статуса, который присваивают жителям горных поселений;

оформления соответствующего удостоверения.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", — указано в законе.

Как и когда можно оформить надбавку к пенсиям

Если человек, проживающий на территории населенного пункта со статусом горного, начал получать пенсию, то может обратиться за надбавкой любым из следующих способов:

через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

в сельский/городской совет;

в органы местного самоуправления.

Соответствующее удостоверение выдадут в течение 30 дней. После этого гражданин должен обратиться в органы ПФУ с соответствующим заявлением о назначении доплаты.

В частности, во Львовской и Закарпатской области насчитывается 390 населенных пунктов со статусом горного. Там повышенную на 20% пенсию получают почти 100 тыс. пенсионеров. Также такие населенные пункты есть в Ивано-Франковском и Черновицком регионах.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы получат меньшие пенсионные выплаты в 2025 году. Такие нововведения ввели с целью экономии средств бюджета и коснутся тех, кто имеет пенсии, превышающие 100 тыс. грн.

Также мы писали, почему в 2025 году проиндексируют не все пенсии. Осовременивание выплат не коснется тех пенсионеров, которым выплаты назначили в течение последних трех лет.