Пенсії в Україні — хто має право на пенсію у 50% від доходу

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у більшості громадян розмір пенсійних виплат не перевищує 30% від заробітної плати. Однак дехто з українців на заслуженому відпочинку отримує щонайменше 50% від зарплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, йдеться про виплати суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду на заслуженому відпочинку, які називаються не пенсії, а щомісячне довічне грошове утримання.

"Щомісячне довічне грошове утримання — це щомісячна пенсійна виплата судді у відставці, яка призначається довічно, та, за умов передбачених законом, виплачується замість пенсії", — йдеться у поясненні.

У фонді розповіли, що ця категорія громадян має особливі умови призначення виплат на пенсії. Відповідне питання щодо виплат суддів прописане у законі №1402-VIII від 2 червня 2016 року "Про судоустрій і статус суддів", а питання призначення — у статті 142.

Головною умовою у призначенні щомісячного довічного грошового утримання є їхнє звільнення у відставку. Йдеться про тих, вік яких становить щонайменше:

62 роки — для чоловіків-суддів;

60 років — для жінок-суддів.

Ті судді у відставці, у яких не вистачає кількості років, отримують щомісячне довічне грошове утримання, а за умови досягнення необхідного пенсійного віку за ними зберігається право:

на довічне грошове утримання;

на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-ІV від 9.06.2003 року.

Які приблизні суми грошового утримання суддів

У ПФУ пояснили, що розмір грошового утримання суддів у відставці не може бути меншим за половину суми заробітної плати судді, що нині працює на тій чи іншій посаді.

Також пенсія може бути і вища, якщо працювати значно довше. Так, за кожен додатковий рік роботи на посаді судді понад 20 років до його виплати передбачається доплата у 2% від розміру утримання.

Ще однією особливістю є те, що для багатьох категорій громадян встановлений максимальний розмір пенсії у понад 23,6 тис. грн, однак на суддів це правило не поширюється.

У середньому сума довічного грошового утримання суддів дорівнює близько 100 тис. грн за місяць.

Раніше ми писали, що попри анонсовану масштабну індексацію, це суттєво не змінить розмір виплат більшості українців. Також деякі пенсіонери будуть змушені чекати кілька місяців на надбавки.

Ще ми розповідали, якою буде максимальна пенсія цього року. Розмір виплати за віком встановлюють індивідуально для кожного і залежить від стажу та заробітної плати.