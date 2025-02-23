Пенсії у березні — в яких регіонах можна оформити доплату у 20%

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

З 1 березня 2025 року частина українських пенсіонерів почне отримувати додаткові виплати у 20%. Йдеться про спеціальну надбавку, призначену для тих, хто проживає у гірській місцевості.

Це передбачено законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Читайте також:

Детальніше про надбавку у 20% до пенсій

За правилами, населені пункти отримують статус гірських, якщо розташовані щонайменше на висоті 400 метрів над рівнем моря, відповідають двом критеріям та щонайменше двом показникам критерію "суворі кліматичні умови".

Відповідно закону, гірськими населеними пунктами вважаються міста, селища міського типу, селища, села, які:

мають погано розвинену сферу застосування праці;

неналагоджену систему соціально-побутового обслуговування;

мають погану транспортну доступність.

У зв'язку з цим корінним жителям та переселенцям, які переїхали в гірські регіони для проживання, передбачена надбавка у 20% до пенсій.

На виплату додаткових коштів можна буде претендувати з 1 березня за умов:

офіційного проживання людини у гірському населеному пункті;

наявності статусу, що присвоюють жителям гірських поселень;

оформлення відповідного посвідчення.

"Розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу особи, яка працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%", — вказано у законі.

Як і коли можна оформити надбавку до пенсій

Якщо людина, яка проживає на території населеного пункту зі статусом гірського, почала отримувати пенсію, то може звернутися за надбавкою у будь-який з таких способів:

через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);

у сільську/міську раду;

в органи місцевого самоврядування.

Відповідне посвідчення видадуть протягом 30 днів. Після цього громадянин має звернутись до органів ПФУ із відповідною заявою про призначення доплати.

Зокрема, у Львівській та Закарпатській області налічується 390 населених пунктів зі статусом гірського. Там підвищену на 20% пенсію отримують майже 100 тис. пенсіонерів. Також такі населені пункти є в Івано-Франківському та Чернівецькому регіонах.

Раніше ми розповідали, що деякі українці отримають менші пенсійні виплати у 2025 році. Такі нововведення запровадили з метою заощадження коштів бюджету і торкнуться тих, хто має пенсії, що перевищують 100 тис. грн.

Також ми писали, чому у 2025 році проіндексують не всі пенсії. Осучаснення виплат не торкнеться тих пенсіонерів, яким виплати призначили протягом останніх трьох років.