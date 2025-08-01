Пенсии с 1 августа — кто получит повышенные выплаты и какие ожидаются изменения

Граждане разных возрастов на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года в Украине предусмотрены повышенные выплаты для пенсионеров, которые приобретут право на так называемую "надбавку за возраст", а также денежная помощь ко Дню Независимости. Кроме того, будет действовать измененный порядок предоставления пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), граждан за рубежом и на временно оккупированных территориях.

О деталях соответствующих выплат рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и другие постановления.

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Возрастная надбавка к пенсии

В августе 2025 года ожидается увеличение размера выплат у тех пенсионеров, которым в течение этого месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главным условием является факт того, что общий размер пенсии человека не превышает 10,34 тыс. грн.

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Предусмотрены следующие суммы возрастных надбавок:

для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летия — в сумме 300 грн;

для лиц, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летия — в сумме 456 грн;

для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше, — в сумме 570 грн.

Доплаты к пенсиям ко Дню Независимости

Согласно постановлению правительства, также в августе некоторым категориям граждан предусмотрены дополнительные выплаты к пенсиям, посвященные Дню Независимости, в размере от 450 грн до 3,1 тыс. грн.

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Такие доплаты начислят участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, лицам, которые были принудительно вывезены на работы, родным погибших/умерших ветеранов войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Доплаты предоставят лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, лицам с I группой инвалидности вследствие войны.

Начислят такие выплаты гражданам вместе с основными пенсиями.

Новые нормы предоставления пенсий для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ

В августе будет действовать измененная процедура начисления пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), граждан за рубежом и на временно оккупированных территориях. Изменения, принятые правительством, предусматривают единые условия выплаты пенсий для граждан, независимо от местонахождения:

Пенсионеры смогут получать пенсионные средства на счета в любых банках Украины, а не только в Ощадбанке, как было раньше. Предусмотрено требование для граждан, временно проживающих за рубежом/на ВОТ, раз в течение года проходить физическую идентификацию (ежегодно до 31 декабря). Пенсионеры на оккупированных территориях должны осуществлять хотя бы одну финансовую операцию на счете каждые полгода при условии, если не проходили идентификацию. Выплата пенсий гражданам, проживающим на оккупированных территориях или выехавшим оттуда будет происходить исключительно при условии подтверждения факта неполучения выплат от России.

Ранее мы рассказывали, что украинские граждане, которые работают во вредных условиях, имеют право выйти на залуженный отдых до 60 лет. Для этого нужно лишь подтвердить соответствующий стаж документами.

Также мы писали, что многодетным матерям предусмотрены надбавки к пенсии. Известно, сколько нужно иметь детей, чтобы иметь право на выплату в размере 37% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2025 году.