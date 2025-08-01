Пенсії з 1 серпня — хто отримає підвищені виплати та які очікуються зміни

Громадяни різного віку на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року в Україні передбачені підвищені виплати для пенсіонерів, які набудуть право на так звану "надбавку за вік", а також грошова допомога до Дня Незалежності. Окрім того, діятиме змінений порядок надання пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Про деталі відповідних виплат розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та інші постанови.

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Вікова надбавка до пенсії

У серпні 2025 року очікується збільшення розміру виплат у тих пенсіонерів, яким упродовж цього місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головною умовою є факт того, що загальний розмір пенсії людини не перевищує 10,34 тис. грн.

Передбачені такі суми вікових надбавок:

для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річчя — у сумі 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річчя — у сумі 456 грн;

для осіб, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі 570 грн.

Доплати до пенсій до Дня Незалежності

Згідно з постановою уряду, також у серпні деяким категоріям громадян передбачені додаткові виплати до пенсій, присвячені Дню Незалежності, у розмірі від 450 грн до 3,1 тис. грн.

Такі доплати нарахують учасникам війни, колишнім вʼязням концтаборів та гетто, особам, яких було примусово вивезено на роботи, рідним загиблих/померлих ветеранів війни, постраждалим учасникам Революції Гідності.

Доплати нададуть особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам з І групою інвалідності внаслідок війни.

Нарахують такі виплати громадянам разом з основними пенсіями.

Нові норми надання пенсій для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ

У серпні буде діяти змінена процедура нарахування пенсій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Зміни, ухвалені урядом, передбачають єдині умови виплати пенсій для громадян, незалежно від місцеперебування:

Пенсіонери зможуть отримувати пенсійні кошти на рахунки у будь-яких банках України, а не тільки в Ощадбанку, як було раніше. Передбачена вимога для громадян, які тимчасово мешкають за кордоном/на ТОТ, раз протягом року проходити фізичну ідентифікацію (щороку до 31 грудня). Пенсіонери на окупованих територіях мають здійснювати хоча б одну фінансову операцію на рахунку кожні пів року за умови, якщо не проходили ідентифікацію. Виплата пенсій громадянам, які мешкають на окупованих територіях або виїхали звідти відбуватиметься виключно за умови підтвердження факту неотримання виплат від Росії.

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