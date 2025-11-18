Мінімальні пенсії в Україні — кому та за яких умов призначають 6 тис. грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні низка громадян мають право на розмір пенсії, що перевищує стандартні мінімальні виплати. Зокрема, у 2025 році на суму, яка не може бути нижчою за 6 тис. грн, може претендувати одна з особливих категорій населення.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Хто має право на мінімальну пенсію у 6 тис. грн

Як пояснюють у ПФУ, мають право на підвищений гарантований мінімальний розмір пенсії діти загиблих українських захисників. Це прописано у законі №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

У законодавстві закріплені норми надання фінансової підтримки маленьким українцям у таких випадках. Йдеться про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Як правило, таку виплату визначають у вигляді частки від суми грошового забезпечення на час загибелі батька-військового та надають до настання повноліття.

Проте пенсію можуть нараховувати до 23 років у разі навчання дітей на денній формі у закладах загальної середньої/професійної (професійно-технічної)/вищої освіти.

Розмір виплат залежить від кількості дітей, яких мав загиблий військовий. У 2025 році пенсія у зв'язку з втратою годувальника-захисника може коливатися від 30% до 70% від його грошового забезпечення. Також на суму впливає причина смерті/загибелі військового: якщо під час виконання службових обов’язків, розмір пенсії буде наступним:

70% від заробітної плати — якщо в родині є лише одна дитина. 50% від зарплати — якщо в родині налічується від двох дітей.

Законодавство гарантує, що цьогоріч такі діти мають отримувати мінімально 6,1 тис. грн. Таку суму мають нараховувати на кожну таку дитину.

Також 70% від зарплати надають батькам, дружинам чи чоловікам, незалежно від того, працездатні члени родини чи ні. Цьогоріч мінімально таким громадянам нараховують по 7,8 тис. грн.

Якщо діти не матимуть права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, то почнуть нараховувати соцдопомогу. Суми залежать від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

на одну дитину — 100% (2361,00 грн);

на двох дітей — 120% (2833 грн);

від трьох дітей — 150% (3541 грн).

Правила оформлення мінімальних гарантованих виплат

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника для дітей признає Пенсійний фонд. Для цього необхідно звернутися до ПФУ із відповідною заявою та пакетом документів:

свідоцтвом про народження дітей;

свідоцтвом про смерть військовослужбовця;

документами з підтвердженням сімейних зв'язків;

іншими документами, прописаними у нормах законодавства.

Раніше ми писали, у кого з пенсіонерів можуть виникнути проблеми з виплатами та з кого їх можуть стягнути у примусовому порядку. Потрібно дотримуватися важливої вимоги.

Також ми розповідали, що в уряді напрацьовують нову формулу та планують запровадити базові виплати. Відповідні зміни готують спільно з міжнародними партнерами.