Выплаты для ВПЛ — как влияет продажа недвижимости или транспорта

В Украине при назначении помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) учитывают среднемесячный доход семьи. Известно, как влияет продажа недвижимости или транспортных средств на право на выплаты.

Об этом говорится на профильном портале "Бесплатная юридическая помощь".

Кто из ВПЛ имеет право на помощь в 2025 году

Для внутренних переселенцев предусмотрена помощь на проживание, которую назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в размере:

3 тыс. грн — детям и лицам с инвалидностью;

2 тыс. грн — всем остальным категориям.

Сейчас речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. В списке:

лица, которые переместились с территорий, где продолжаются/велись боевые действия, с оккупированных территорий;

лица, чей дом разрушен/признан непригодным для проживания;

дети, рожденные у внутренних переселенцев, официально зарегистрированные как ВПЛ.

Помощь назначают на полгода с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления, продолжительность предоставления помощи — не более года. Повторное назначение на полгода невозможно, если среднемесячный доход на одного человека в семье будет превышать 9,44 тыс. грн.

Также ВПЛ имеют право на помощь за аренду жилья и жилищные субсидии, которые предоставляют, учитывая наличие недвижимости, авто, депозитов и других обстоятельств. В частности, право на субсидию и компенсацию имеют внутренние переселенцы, которые тратят на аренду более 20% среднемесячного дохода или доход не превышает 5,84 тыс. грн на одного человека (два прожиточных минимума).

Как влияет доход от продажи недвижимости или транспорта

Как отмечают юристы, доход от продажи недвижимости или авто может влиять на выплаты только при определенных условиях. В частности, доход для расчета не учитывают, если его получили от продажи:

единственного транспорта, зарегистрированного на одного из членов домохозяйства;

единственной жилой недвижимости (или ее части) на территории боевых действий/временно оккупированной территории.

Однако существует важное условие — такой доход должен быть получен единоразово в течение календарного года.

В случае, если гражданин продал свой единственный автомобиль, купил новый и в пределах этого же года снова продал — доход от продажи следующего транспорта уже будет засчитываться в среднемесячный совокупный доход.

При условии, если переселенец имеет несколько объектов недвижимости, и один из них — на оккупированной территории, а другой — на подконтрольной Украине, то считается, что человек имеет единственное жилье.

"Например, семья имеет дом в Ужгороде и в Луганске. Дом в Ужгороде будет считаться единственным жильем, поэтому его продажа не прекращает выплаты помощи", — пояснили юристы.

Ранее мы писали, что внутренне перемещенные лица смогут получить денежную помощь от БФ "Каритас Полтава". Выплаты предоставят на полгода в качестве компенсации за аренду жилья.

Еще мы рассказывали, что при финансовой поддержке Swiss Solidarity в одном из регионов реализуют программу помощи для внутренне перемещенных лиц. Для этого необходимо подпадать под одну из категорий уязвимости.