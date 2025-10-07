Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Поддержка ВПЛ — как влияет продажа жилья или авто на выплаты

Поддержка ВПЛ — как влияет продажа жилья или авто на выплаты

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:07
Выплаты для ВПЛ — как влияет продажа недвижимости или транспорта
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине при назначении помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) учитывают среднемесячный доход семьи. Известно, как влияет продажа недвижимости или транспортных средств на право на выплаты.

Об этом говорится на профильном портале "Бесплатная юридическая помощь".

Реклама
Читайте также:

Кто из ВПЛ имеет право на помощь в 2025 году

Для внутренних переселенцев предусмотрена помощь на проживание, которую назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в размере:

  • 3 тыс. грн — детям и лицам с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн — всем остальным категориям.

Сейчас речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. В списке:

  • лица, которые переместились с территорий, где продолжаются/велись боевые действия, с оккупированных территорий;
  • лица, чей дом разрушен/признан непригодным для проживания;
  • дети, рожденные у внутренних переселенцев, официально зарегистрированные как ВПЛ.

Помощь назначают на полгода с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления, продолжительность предоставления помощи — не более года. Повторное назначение на полгода невозможно, если среднемесячный доход на одного человека в семье будет превышать 9,44 тыс. грн.

Также ВПЛ имеют право на помощь за аренду жилья и жилищные субсидии, которые предоставляют, учитывая наличие недвижимости, авто, депозитов и других обстоятельств. В частности, право на субсидию и компенсацию имеют внутренние переселенцы, которые тратят на аренду более 20% среднемесячного дохода или доход не превышает 5,84 тыс. грн на одного человека (два прожиточных минимума).

Как влияет доход от продажи недвижимости или транспорта

Как отмечают юристы, доход от продажи недвижимости или авто может влиять на выплаты только при определенных условиях. В частности, доход для расчета не учитывают, если его получили от продажи:

  • единственного транспорта, зарегистрированного на одного из членов домохозяйства;
  • единственной жилой недвижимости (или ее части) на территории боевых действий/временно оккупированной территории.

Однако существует важное условие — такой доход должен быть получен единоразово в течение календарного года.

В случае, если гражданин продал свой единственный автомобиль, купил новый и в пределах этого же года снова продал — доход от продажи следующего транспорта уже будет засчитываться в среднемесячный совокупный доход.

При условии, если переселенец имеет несколько объектов недвижимости, и один из них — на оккупированной территории, а другой — на подконтрольной Украине, то считается, что человек имеет единственное жилье.

"Например, семья имеет дом в Ужгороде и в Луганске. Дом в Ужгороде будет считаться единственным жильем, поэтому его продажа не прекращает выплаты помощи", — пояснили юристы.

Ранее мы писали, что внутренне перемещенные лица смогут получить денежную помощь от БФ "Каритас Полтава". Выплаты предоставят на полгода в качестве компенсации за аренду жилья.

Еще мы рассказывали, что при финансовой поддержке Swiss Solidarity в одном из регионов реализуют программу помощи для внутренне перемещенных лиц. Для этого необходимо подпадать под одну из категорий уязвимости.

субсидии выплаты деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации