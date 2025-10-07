Виплати для ВПО — як впливає продаж нерухомості або транспорту

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) враховують середньомісячний дохід родини. Відомо, як впливає продаж нерухомості або транспортних засобів на право на виплати.

Про це йдеться на профільному порталі "Безоплатна правнича допомога".

Хто з ВПО має право на допомогу у 2025 році

Для внутрішніх переселенців передбачена допомога на проживання, яку призначає та виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ) у розмірі:

3 тис. грн — дітям та особам з інвалідністю;

2 тис. грн — всім іншим категоріям.

Нині йдеться про підтримку найбільш вразливих категорій громадян. У списку:

особи, які перемістилися з територій, де тривають/велися бойові дії, з окупованих територій;

особи, чию оселю зруйновано/визнано непридатною для проживання;

діти, народжені у внутрішніх переселенців, офіційно зареєстровані як ВПО.

Допомогу призначають на пів року з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви, тривалість надання допомоги — не більш ніж рік. Повторне призначення на пів року унеможливлене, якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищуватиме 9,44 тис. грн.

Також ВПО мають право на допомогу за оренду житла та житлові субсидії, які надають, зважаючи на наявність нерухомості, авто, депозитів та інших обставин. Зокрема, право на субсидію та компенсацію мають внутрішні переселенці, які витрачають на оренду понад 20% середньомісячного доходу або дохід не перевищує 5,84 тис. грн на одну особу (два прожиткові мінімуми).

Як впливає дохід від продажу нерухомості або транспорту

Як зазначають юристи, дохід від продажу нерухомості чи авто може впливати на виплати лише за певних умов. Зокрема, дохід для обрахунку не враховують, якщо його отримали від продажу:

єдиного транспорту, що зареєстрований на одного з членів домогосподарства;

єдиної житлової нерухомості (або його частини) на території бойових дій/тимчасово окупованій території.

Проте існує важлива умова — такий дохід має бути отримано одноразово упродовж календарного року.

У разі, якщо громадянин продав свій єдиний автомобіль, купив новий і в межах цього ж року знову продав — дохід від продажу наступного транспорту вже буде зараховуватися до середньомісячного сукупного доходу.

За умови, якщо переселенець має кілька об’єктів нерухомості, і один із них — на окупованій території, а інший — на підконтрольній Україні, то вважається, що людина має єдине житло.

"Наприклад, сім’я має будинок в Ужгороді та в Луганську. Будинок в Ужгороді вважатиметься єдиним житлом, тож його продаж не припиняє виплати допомоги", — пояснили юристи.

