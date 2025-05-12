Выплаты для ВПЛ — кто получит денежную помощь от УВКБ ООН в 2025 году

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы из числа переселенцев могут подать заявки на денежную помощь в оплате аренды жилья по программе, которую реализуют совместно благотворительный фонд "Право на защиту" и УВКБ ООН. Проект доступен в пяти регионах в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Финансовая помощь предусматривает покрытие расходов на аренду жилья в течение шести месяцев. Целью проекта является поддержка семей после вынужденного перемещения и помощь в интеграции. Программа охватывает следующие области:

Днепропетровскую;

Полтавскую;

Кировоградскую;

Запорожскую;

Киев и область.

Выплаты смогут получить переселенцы и беженцы, которые сейчас проживают:

в местах временного проживания, включенных в официальный перечень, по постановлению правительства №930; в детских садах, школах, медицинских учреждениях, которые могут быть расформированы; в модульных городках;

проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями;

в арендованном жилье и грозит выселение.

Претенденты на участие в программе должны в дальнейшем иметь план по получению стабильного дохода для аренды помещения. Также должны самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды, что потом компенсируют.

Как принять участие в программе

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

"Участие в программе могут принять только те домохозяйства, ни один из членов которых не принимает и никогда ранее не участвовал ни в одной программе денежной помощи на аренду жилья и не участвует в программах государственных субсидий на аренду жилья", — говорится в сообщении.

Детали об условиях программы можно уточнить по номеру горячей линии фонда: 0800750104.



Ранее мы писали, что в 2025 году украинцы получат финпомощь ко Дню Независимости до 3,1 тыс. грн. В частности, некоторые категории граждан должны обратиться за выплатами лично в ПФУ.

Также сообщалось, что в двух регионах организации для поддержки украинских женщин могут принять участие в новой грантовой программе. Речь идет о реализации проекта от Датского совета по делам беженцев.

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