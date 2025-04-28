Підтримка від Швейцарії — хто і де має право на всебічну допомогу

Жінка у сільській місцевості. Фото: УНІАН

Навесні 2025 року деяким громадянам в Чернігівській області доступна допомога від благодійного фонду "Право на захист" за підтримки Швейцарії. Фахівці надають українцям юридичну, психологічну та іншу необхідну допомогу.

Про це інформують у представництві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Чернігівські області.

Реклама

Читайте також:

Умови програми допомоги у Чернігівській області

Допомогою від УВКБ ООН та БФ "Право на захист" можуть скористатися жителі деяких громад Чернігівській області. А саме:

Корюківської;

Новгород-Сіверської;

Сновської;

Городнянської;

Семенівської.

"Благодійний фонд "Право на захист" надає юридичну, психологічну та іншу необхідну допомогу цивільним особам, які потребують захисту у зв'язку із бойовими діями або вимушеним переміщенням", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, допомога передбачена для тих, хто прагне виїхати з районів підвищеної небезпеки внаслідок обстрілів, через наявність мін та снарядів.

Також можуть звертатися за допомогою ті, кому потрібно вивезти особисті речі, техніку, свійських тварин і худобу з небезпечних районів.

Допомога доступна тим, хто отримав травми, поранення, контузії та опіки через російську агресію, а також постраждав внаслідок торгівлі людьми, домашнього, фізичного, інших видів насильства чи існує такий ризик.

Окрім того, громадянам надають допомогу за таких обставин:

втрата рідних через обстріли, міни, боєприпаси;

є проблеми з оформленням довідки ВПО, в отриманні соціальних або пенсійних виплат через вимушене переміщення;

є потреба в допомозі у відновленні чи отриманні документів, зокрема паспорта, свідоцтва про народження, смерть, шлюб;

є труднощі у переселенців із поселенням чи виселенням із гуртожитків та іншого житла;

є проблеми в отриманні компенсацій за зруйноване, пошкоджене житло та інше майно;

громадяни зіткнулись із порушенням трудових прав через вимушене переміщення (протиправне звільнення, невиплата зарплати, відмова у прийнятті на роботу).

Як отримати допомогу від фахівців УВКБ ООН

Тим, кому дійсна необхідна вищевказана допомога, потрібно надати про себе певну інформацію та заповнити спеціальну онлайн-форму.

Зокрема, там потрібно обрати одну або кілька проблем, з якими зіткнулися громадяни та вказати, яку саме необхідно допомогу: юридичну, психологічну, організаційну допомогу з евакуацією, вивезенням речей та худоби.

"Допомога надається за підтримки партнера Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Embassy of Switzerland in Ukraine (Посольство Швейцарії в Україні)", — додали організатори.

Нагадаємо, навесні у двох областях стартувала грантова програма з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у 7,6 тис. доларів.

Також повідомляли, що деяким українцям доступна грошова допомога від Червоного Хреста. Кошти зможуть отримати мешканці Херсонської області, які постраждали від російської агресії.