Підтримка від Швейцарії — хто і де має право на всебічну допомогу

Підтримка Швейцарії — де з регіонів реєструють на допомогу
Навесні 2025 року деяким громадянам в Чернігівській області доступна допомога від благодійного фонду "Право на захист" за підтримки Швейцарії. Фахівці надають українцям юридичну, психологічну та іншу необхідну допомогу.
Про це інформують у представництві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Чернігівські області.
Умови програми допомоги у Чернігівській області
Допомогою від УВКБ ООН та БФ "Право на захист" можуть скористатися жителі деяких громад Чернігівській області. А саме:
- Корюківської;
- Новгород-Сіверської;
- Сновської;
- Городнянської;
- Семенівської.
"Благодійний фонд "Право на захист" надає юридичну, психологічну та іншу необхідну допомогу цивільним особам, які потребують захисту у зв'язку із бойовими діями або вимушеним переміщенням", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, допомога передбачена для тих, хто прагне виїхати з районів підвищеної небезпеки внаслідок обстрілів, через наявність мін та снарядів.
Також можуть звертатися за допомогою ті, кому потрібно вивезти особисті речі, техніку, свійських тварин і худобу з небезпечних районів.
Допомога доступна тим, хто отримав травми, поранення, контузії та опіки через російську агресію, а також постраждав внаслідок торгівлі людьми, домашнього, фізичного, інших видів насильства чи існує такий ризик.
Окрім того, громадянам надають допомогу за таких обставин:
- втрата рідних через обстріли, міни, боєприпаси;
- є проблеми з оформленням довідки ВПО, в отриманні соціальних або пенсійних виплат через вимушене переміщення;
- є потреба в допомозі у відновленні чи отриманні документів, зокрема паспорта, свідоцтва про народження, смерть, шлюб;
- є труднощі у переселенців із поселенням чи виселенням із гуртожитків та іншого житла;
- є проблеми в отриманні компенсацій за зруйноване, пошкоджене житло та інше майно;
- громадяни зіткнулись із порушенням трудових прав через вимушене переміщення (протиправне звільнення, невиплата зарплати, відмова у прийнятті на роботу).
Як отримати допомогу від фахівців УВКБ ООН
Тим, кому дійсна необхідна вищевказана допомога, потрібно надати про себе певну інформацію та заповнити спеціальну онлайн-форму.
Зокрема, там потрібно обрати одну або кілька проблем, з якими зіткнулися громадяни та вказати, яку саме необхідно допомогу: юридичну, психологічну, організаційну допомогу з евакуацією, вивезенням речей та худоби.
"Допомога надається за підтримки партнера Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Embassy of Switzerland in Ukraine (Посольство Швейцарії в Україні)", — додали організатори.
Нагадаємо, навесні у двох областях стартувала грантова програма з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у 7,6 тис. доларів.
Також повідомляли, що деяким українцям доступна грошова допомога від Червоного Хреста. Кошти зможуть отримати мешканці Херсонської області, які постраждали від російської агресії.
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