Виплати для ВПО — хто отримає грошову допомогу від УВКБ ООН у 2025 році

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці з числа переселенців можуть подати заявки на грошову допомогу в оплаті оренди житла за програмою, яку реалізують спільно благодійний фонд "Право на захист" та УВКБ ООН. Проєкт доступний у п'яти регіонах у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Фінансова допомога передбачає покриття витрат на оренду житла протягом шести місяців. Метою проєкту є підтримка родин після вимушеного переміщення та допомога в інтеграції. Програма охоплює такі області:

Дніпропетровську;

Полтавську;

Кіровоградську;

Запорізьку;

Київ та область.

Виплати зможуть отримати переселенці та біженці, які нині мешкають:

у місцях тимчасового проживання, включених до офіційного переліку, за постановою уряду №930; у дитячих садках, школах, медичних закладах, які можуть бути розформовані; у модульних містечках;

проживають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами;

в орендованому житлі та загрожує виселення.

Претенденти на участь у програмі повинні надалі мати план з отримання стабільного доходу для подальшої оренди приміщення. Також мають самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці його оренди, що потім компенсують.

Як взяти участь у програмі

Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

"Участь у програмі можуть взяти лише ті домогосподарства, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у жодній програмі грошової допомоги на оренду житла й не бере участь у програмах державних субсидій на оренду житла", — йдеться у повідомленні.

Деталі щодо умов програми можна уточнити за номером гарячої лінії фонду: 0800750104.



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