Виплати для ВПО — хто отримає грошову допомогу від УВКБ ООН у 2025 році

Підтримка УВКБ ООН — в яких регіонах реєструють на допомогу
Українці з числа переселенців можуть подати заявки на грошову допомогу в оплаті оренди житла за програмою, яку реалізують спільно благодійний фонд "Право на захист" та УВКБ ООН. Проєкт доступний у п'яти регіонах у 2025 році.
Про це йдеться у повідомленні фонду.
Умови програми грошової допомоги для ВПО
Фінансова допомога передбачає покриття витрат на оренду житла протягом шести місяців. Метою проєкту є підтримка родин після вимушеного переміщення та допомога в інтеграції. Програма охоплює такі області:
- Дніпропетровську;
- Полтавську;
- Кіровоградську;
- Запорізьку;
- Київ та область.
Виплати зможуть отримати переселенці та біженці, які нині мешкають:
- у місцях тимчасового проживання, включених до офіційного переліку, за постановою уряду №930; у дитячих садках, школах, медичних закладах, які можуть бути розформовані; у модульних містечках;
- проживають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами;
- в орендованому житлі та загрожує виселення.
Претенденти на участь у програмі повинні надалі мати план з отримання стабільного доходу для подальшої оренди приміщення. Також мають самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці його оренди, що потім компенсують.
Як взяти участь у програмі
Для того, щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.
"Участь у програмі можуть взяти лише ті домогосподарства, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у жодній програмі грошової допомоги на оренду житла й не бере участь у програмах державних субсидій на оренду житла", — йдеться у повідомленні.
Деталі щодо умов програми можна уточнити за номером гарячої лінії фонду: 0800750104.
Раніше ми писали, що у 2025 році українці отримають фіндопомогу до Дня Незалежності до 3,1 тис. грн. Зокрема, деякі категорії громадян мають звернутися за виплатами особисто до ПФУ.
Також повідомлялося, що у двох регіонах організації для підтримки українських жінок можуть взяти участь у новій грантовій програмі. Йдеться про реалізацію проєкту від Данської ради у справах біженців.
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