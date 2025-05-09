Виплати для підтримки українок — кому Данія надасть по 7,6 тис. доларів

Доларові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року у двох областях відбувається реалізація нової грантової програми з підтримки українок. Проєкт від Данської ради у справах біженців (DRC) поширюється виключно на жіночі громадські організації.

Про це інформують організатори у соціальній мережі Facebook.

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Умови програми допомоги для жінок

За словами організаторів, у новій програмі можуть взяти участь жіночі громадські організації. Гранти можна буде спрямувати на соціально-економічні проєкти, покликані посилити права і можливості жінок.

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Грантова допомога надається в рамках проєкту, що втілює консорціум на чолі з Данським Червоним Хрестом у партнерстві з Данською радою у справах біженців та Dignity за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

У програмі зможуть взяти участь організації в таких регіонах країни:

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Київський — у Київській, Ірпінській та Іванківській громаді;

Львівський — у Львівській, Дрогобицькій та Стрийській громаді.

Долучитись до участі у грантовому конкурсі зможуть організації за таких вимог:

організації мають офіційну реєстрацію в Україні;

досвідчені у питаннях запобігання/подолання наслідків гендерного насильства, посилення прав і можливостей українських жінок;

діяльність провадять у вищевказаних громадах та організовують там активності.

Сума допомоги та як долучитися до програми

У межах проєкту від Данської ради у справах біженців громадяни зможуть отримати гранти у розмірі до 7,6 тис. доларів.

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Зареєструватися у конкурсі можна буде до 18:00 13 травня 2025 року.

Згідно з правилами, кошти дозволяється використати на діяльність, що пов'язана з втіленням проєкту.

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"Заявки надсилайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC прийматиме заявки на гранти українською та/або англійською мовами. Рівень володіння англійською не враховуватиметься під час розгляду заявок. DRC заохочує подавати заявки навіть з можливими граматичними помилками", — повідомили організатори.

Раніше ми розповідали, що у чотирьох областях приймають заявки на грошову допомогу від гуманітарної організації "Mercy Corps". В рамках програми виплачують у середньому по 2,6 тис. доларів на бізнес.

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Також ми писали, що в одному з регіонів можна зареєструватися на грошову допомогу від Українського Червоного Хреста. Вразливим громадянам надають по 29 тис. гривень підтримки.

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