Виплати до Дня Незалежності у 2025 році — хто і коли має писати заяву

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям держава виплатить грошову допомогу до Дня Незалежності. Зокрема, деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати виплати разом із пенсією, а декому необхідно буде писати додаткову заяву.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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Фіндопомога до Дня Незалежності у 2025 році

Цьогоріч процедура надання одноразової фіндопомоги до Дня Незалежності не змінилась. Вона передбачена для:

деяких категорій пенсіонерів (грошову допомогу мають виплатити у серпні разом із основною сумою пенсії);

ветеранів війни, які проходять військову службу/продовжують працювати та не є пенсіонерами, гроші спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі особи служать/працюють, на основі заяв, наданих роботодавцями. Ті особи, які не є пенсіонерами та проходять службу/працюють, мають переконатися, що в роботодавця є документи, де засвідчується факт того, що є ветеранами війни;

особам, які мають право на виплату, не є пенсіонерами та не проходять службу/не працюють, для виплати відповідної допомоги необхідно звернутися до тероргану ПФУ.

Розміри допомоги цього року становлять:

для учасників бойових дій — 1 тис. грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 3,1 тис. грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. грн;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. грн;

для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3,1 тис. грн;

для рідних загиблих та дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружувалися повторно — 650 грн.

Як правильно подати заяву на фіндопомогу до Дня Незалежності

Громадяни, яким потрібно особисто звернутися за фіндопомогою до Дня Незалежності, повинні написати заяву довільної форми.

Її потрібно подати до 1 серпня цього року. За відсутності такої можливості — заяви прийматимуть до 1 жовтня 2025 року.

У ній необхідно зазначити:

реквізити документів, де підтверджується особа;

номер рахунку у банку для одержання фіндопомоги;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що дає право на допомогу.

Також необхідно додати:

копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення (у разі особистого звернення потрібні оригінали);

копію посвідчення з підтвердженням відповідного статусу особи (у разі особистого звернення — надати оригінали).

Раніше ми розповідали, що мешканці Харківщини зможуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист" та УВКБ ООН. Гроші надають тим, хто евакуюється з небезпечних районів.

Також повідомляли, що жінки можуть пройти курс навчання щодо введення бізнесу в агросфері. Програма передбачає надання стипендій у 200 доларів та грантів в 1 тис. доларів на втілення бізнес-ідеї.

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