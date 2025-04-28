Поддержка от Швейцарии — кто и где имеет право на всестороннюю помощь

Женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

Весной 2025 года некоторым гражданам в Черниговской области доступна помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" при поддержке Швейцарии. Специалисты предоставляют украинцам юридическую, психологическую и другую необходимую помощь.

Об этом информируют в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Черниговской области.

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Условия программы помощи в Черниговской области

Помощью от УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" могут воспользоваться жители некоторых громад Черниговской области. А именно:

Корюковской;

Новгород-Северской;

Сновской;

Городнянской;

Семеновской.

"Благотворительный фонд "Право на защиту" предоставляет юридическую, психологическую и другую необходимую помощь гражданским лицам, нуждающимся в защите в связи с боевыми действиями или вынужденным перемещением", — говорится в сообщении.

В частности, помощь предусмотрена для тех, кто стремится выехать из районов повышенной опасности в результате обстрелов, из-за наличия мин и снарядов.

Также могут обращаться за помощью те, кому нужно вывезти личные вещи, технику, домашних животных и скот из опасных районов.

Помощь доступна тем, кто получил травмы, ранения, контузии и ожоги из-за российской агрессии, а также пострадали в результате торговли людьми, домашнего, физического, других видов насилия или существует такой риск.

Кроме того, гражданам оказывают помощь при таких обстоятельствах:

потеря родных из-за обстрелов, мин, боеприпасов;

есть проблемы с оформлением справки ВПЛ, в получении социальных или пенсионных выплат из-за вынужденного перемещения;

есть потребность в помощи в восстановлении или получении документов, в частности паспорта, свидетельства о рождении, смерти, браке;

есть трудности у переселенцев с поселением или выселением из общежитий и другого жилья;

есть проблемы в получении компенсаций за разрушенное, поврежденное жилье и другое имущество;

граждане столкнулись с нарушением трудовых прав из-за вынужденного перемещения (противоправное увольнение, невыплата зарплаты, отказ в приеме на работу).

Как получить помощь от специалистов УВКБ ООН

Тем, кому действительно необходима вышеуказанная помощь, нужно предоставить о себе определенную информацию и заполнить специальную онлайн-форму.

В частности, там нужно выбрать одну или несколько проблем, с которыми столкнулись граждане и указать, какая именно необходима помощь: юридическая, психологическая, организационная помощь с эвакуацией, вывозом вещей и скота.

"Помощь предоставляется при поддержке партнера Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Embassy of Switzerland in Ukraine (Посольство Швейцарии в Украине)", — добавили организаторы.

Напомним, весной в двух областях стартовала грантовая программа по поддержке женщин. В ее рамках предоставят финансовую помощь в 7,6 тыс. долларов.

Также сообщалось, что некоторым украинцам доступна денежная помощь от Красного Креста. Средства смогут получить жители Херсонской области, которые пострадали от российской агрессии.